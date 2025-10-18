لم يخسر أبدا.. معلومات خطيرة عن بطل بوروندي منافس الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره إيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.



ويعاني الأهلي من غياب خمسة لاعبين مؤثرين في مواجهة إيجل نوار، وهم: أحمد رضا، أشرف داري، حسين الشحات، إمام عاشور، وكريم فؤاد، مما يفرض تحديات كبيرة على الجهاز الفني في هذه المواجهة الحاسمة.

معلومات عن منافس الأهلي

فريق إيجيل نوار بطل بوروندي الذي سوف يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراة بدوري أبطال أفريقيا هو متصدر جدول ترتيب الدوري البوروندي برصيد 19 نقطة من 7 مباريات ، فاز في 6 مباريات و تعادل في مباراة واحد ولم يخسر .

ويمتلك فريق إيجيل نوار بطل بوروندي منافس الأهلي في صفوفه 3 لاعبين دوليين يشاركون بصفة مستمرة مع منتخب بوروندي .



في الموسم الماضي حقق فريق إيجيل نوار بطل بوروندي منافس الأهلي اللقب بالفوز في 22 لقاء و تعادل 5 و خسر 3 مباريات فقط من إجمالي 30 مباراة.



يعتبر فريق إيجيل نوار بطل بوروندي منافس الأهلي أقوي هجوم في الدوري المحلي ب 62 هدفا وأقوي خط دفاع بعد أن تلقت شباكه ب 14 هدفا فقط في 30 مباراة .

قائمة الأهلي للمباراة:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.