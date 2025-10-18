قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من موجة صيف متأخرة تضرب البلاد | فيديو

منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات غير اعتيادية لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، محذّرة من موجة صيفية مفاجئة تضرب معظم أنحاء الجمهورية، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

فبحسب ما رصدة برنامج صباح البلد اليوم  السبت 18 أكتوبر 2025، من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ31 درجة مئوية على معظم المحافظات، وتصل إلى 40 درجة في بعض مناطق جنوب الصعيد، في وقت من المفترض أن تكون فيه الأجواء خريفية مستقرة.

أجواء حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

تشير التنبؤات الجوية إلى أن الطقس سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد وجنوب سيناء. أما السواحل الشمالية فستشهد طقسًا مائلًا للحرارة، في حين تكون الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

مع دخول ساعات الليل، يتحول الطقس إلى معتدل في البداية، ثم يميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

شبورة مائية وسحب منخفضة دون تأثير على الحركة

كشفت خرائط الطقس عن احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الفجر، ما بين الرابعة والثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة المصحوبة برذاذ خفيف، إلا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية أو الأنشطة اليومية.

نشاط رياح وارتفاع الأمواج في بعض المناطق الساحلية

تشهد بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس نشاطًا ملحوظًا للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى اضطراب نسبي في الملاحة البحرية.

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

البحر الأحمر: معتدل، وأمواج يصل ارتفاعها إلى 2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، والموج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات

القاهرة: 29 – 19

6 أكتوبر: 30 – 18

الإسكندرية: 27 – 17

أسوان: 40 – 23

الأقصر: 38 – 20

شرم الشيخ: 33 – 24

قنا: 36 – 21

الفيوم: 29 – 18

 

