توك شو

ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين

إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشهد أجواء خريفية مستقرة على معظم محافظات الجمهورية.

واسترسلت: خلال فترة النهار تزداد فترات سطوع أشعة الشمس، ومصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما يعمل على جعل درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية.

ولفتت إلى أن العظمي في القاهرة الكبرى تصل إلى 29 درجة، وفي الصعيد تصل إلى 38 درجة مئوية، وخلال فترة الظهيرة نشعر بزيادة في ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أنه مع غياب أشعة الشمس وفترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، يكون الطقس منخفض بشكل ملحوظ.

ونوهت بضرورة توخي الحذر من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، كما أن هناك اعتدال في سرعات الرياح في معظم المحافظات.

ولفتت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، ولكن البحر المتوسط معتدل ومؤهل لأعمال الصيد.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خاصة خلال فترة النهار، قد تصل إلى 30 درجة.

الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

