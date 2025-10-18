كان بياخد عزاء أخته.. مقتـ ل شخص بعد ساعات من دفن شقيقته في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء مدينة الباجور في محافظة المنوفية بعد مقتل شخص علي يد آخرون أثناء تلقيه عزاء شقيقته حيث نشبت مشاجرة انتهت بمقتل الرجل.

البداية كما يرويها أقارب المجني عليه عندما جلس الحاج موسي صبحي لتلقي عزاء شقيقته التي دفنت قبل ساعات من مقتله لتنشب مشاجرة مع المجني عليه وأولاده وآخرون ليسارع الاب لمعرفة ما يحدث فيأخذ طعنه نافذة أودت بحياته.

واكد الأهالي، أن الحاج صبحي موسي كان يتمتع بالسمعة الحسنة والأخلاق الطيبة وقتله آخرون في مشاجرة.

وتابع الأهالي أنه قتل بعد ساعات من دفن شقيقته وأثناء تلقي عزاءها وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

واضاف الأهالي أنه تم ضبط الجناة من قوات الشرطة وتم نقل الجثمان الي المستشفي.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بمقتل شخص بمدينة الباجور عقب مشاجرة.

بالانتقال تبين مقتل صبحي موسي علي يد آخرون بسلاح أبيض عقب مشاجرة.

فيما تم ضبط المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.