بعد انتهاء الحرب في غزة.. حماس تطلق سراح آخر الأسرى المحتجزين

أطلقت حركة حماس سراح آخر الأسرى الذين كانت تحتجزهم في غزة، مقابل ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني، بموجب شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

في الأيام التي تلت الإفراج الأول في 13 أكتوبر، سلمت حماس جثث بعض الرهائن المتوفين الذين كانت تحتجزهم.

أطلقت حماس سراح الرهائن العشرين الأحياء يوم الاثنين، والرهائن الذين لا يزالون في غزة، والذين أُعلن عن وفاتهم جميعًا.

تم اختطاف معظم الرهائن الأحياء الذين تم إطلاق سراحهم من موقع مهرجان نوفا الموسيقي بالقرب من كيبوتس رييم.

أما الرهائن الذين تم أخذهم من الكيبوتسات فقد أُخذ سبعة من الرهائن من منازلهم في الكيبوتسات، وهي تجمعات سكانية صغيرة قرب حدود غزة.

أما الجنود الإسرائيليون الذين افرج عنهم، فكانوا

ماتان أنجريست (22 عاما) ونمرود كوهين (20 عاما) هما جنديان إسرائيليان أسرهما مقاومو حماس في معارك السابع من أكتوبر وأفرج عنهما يوم الاثنين.



من بين الرهائن الثمانية عشر المتبقين في غزة، ثلاثة أجانب.

أُعلن عن وفاتهم غيابيًا، وهم طالب تنزاني وعاملان تايلانديان. وسُلِّم جثمان الطالب النيبالي بيبين جوشي من قِبل حماس يوم الاثنين.





وكان أحد القتلى جندي إسرائيلي قُتل في حرب إسرائيل و عام ٢٠١٤.

أما الباقون فكانوا جميعًا من بين ٢٥١ رهينة أُخذوا في هجوم حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.