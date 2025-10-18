التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان

أعلن التلفزيون الباكستاني الرسمي، عن إجراء محادثات في قطر مع كابول اليوم السبت ، بعد أن شنت إسلام آباد ضربات جوية داخل أفغانستان مما أسفر عن مقتله بين الجانبين.

وذكر التلفزيون الرسمي في بيانه، أن "وزير الدفاع خواجة آصف ورئيس المخابرات الجنرال عاصم مالك سيتوجهان إلى الدوحة اليوم لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية".

وأوقفت الهدنة التي استمرت 48 ساعة ما يقرب من أسبوع من الاشتباكات الحدودية الدموية التي أودت بحياة العشرات من الجنود والمدنيين من كلا الجانبين.

وقال مسؤول كبير في طالبان لوكالة فرانس برس، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته، "انتهكت باكستان وقف إطلاق النار وقصفت ثلاثة مواقع في ولاية باكتيكا".

وقال مسؤول في مستشفى لوكالة فرانس برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن عشرة مدنيين قُتلوا وأصيب 12 آخرون في الضربات الباكستانية، مضيفًا أن طفلين كانوا من بين القتلى.

تصاعد العنف عبر الحدود بشكل كبير ، بعد أيام من الانفجارات التي هزت العاصمة الأفغانية كابول، في الوقت الذي بدأ فيه وزير خارجية طالبان زيارة غير مسبوقة إلى الهند، منافسة باكستان وخصمها اللدود.