قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
تعديل طفيف.. سبب غريب وراء تغيير موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
رئيس شعبة المخابز: زيادة الوقود لن تؤثر على سعر الخبز المدعم
رواتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية بخدمات العملاء والدعم الفني
القوة الضاربة الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية
عاجل | إيران تحل نفسها من أي التزامات نووية .. وبيان لعراقجي
أمراض تمنع أصحابها من السفر لأداء فريضة الحج.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

حصل موقع "صدى البلد" على الصور الأولية لحادث  القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، ، بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، راح ضحيته ثلاثة أشخاص بينما أصيب 14 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 105 اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون ووجود متوفين ومصابين.


 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من الانتقال والفحص اصطدام سيارة ميكروباص رقم س ص هـ  8858  والسيارة  س هـ ق 2428 ملاكي بمكان الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محمود عبد الكريم عبد الونيس، 24 عاما، مقيم القاهرة، عبد القادر السيد النجار، 37 عاما، مقيم كفر الشيخ، شريف محمد أحمد، 48 عاما، مقيم القاهرة، أسامة عبد الغنى عبد الهادي، 35 عاما، مقيم الفيوم، محمد عبد الناصر محمد، 30 عاما، مقيم الفيوم، أحمد سعيد محمود، 40 عاما، مقيم المنوفية.

كما أصيب عطية السيد عطية، 20 عاما، مقيم الإسكندرية، محمد السيد أحمد حسن، 33 عاما، مقيم القليوبية، محمد عادل محمد ربيع،  35 عاما، مقيم القاهرة، صالح محمد صالح، 43 عاما، مقيم العامرية، شعبان عبد المالك عبد العال، 50 عاما، مقيم الجيزة، محمد شعبان عبد المالك، 14 عاما، مقيم الجيزة، محمد سعيد صديق عبد المنعم، 23 عاما، مقيم الإسكندرية، هاني سمير محمد أحمد، 45 عاما، مقيم الجيزة.

كما أسفر الحادث عن وفاة كل من:- يحيى أحمد إسماعيل رضوان، 75 عاما، مقيم إمبابة وشخصين مجهولي الهوية، وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

تم التحفظ على السيارتين والجثامين الثلاثة  تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث، وجار تقديم الإسعافات الطبية والفحوصات الطبية للمصابين.

البحيرة حادث تصادم وادى النطرون محافظة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي الجديد بعد تأجيلها من كاف

بتروجت

بتروجت يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة زد في الدوري

الزمالك

رسميا.. كاف يخطر الزمالك بتأجيل انطلاق مباراة ديكيداها لمدة ساعة

بالصور

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد