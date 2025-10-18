قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل يؤثر على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟
مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين
أسرار المقبرة المعلقة ومقبرة زوجات تحتمس الثالث الأجنبيات بالاقصر| تفاصيل
انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد

عبد الرحمن محمد

في سياق الاستفسارات المتكررة حول أحكام الصلاة، ورد سؤال عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، حول مدى جواز الجهر بقدر يسير أثناء الصلاة السرية، وذلك لتجنب السرحان والانشغال الذهني.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا: "نعم، يجوز للمصلي أن يجهر بصوته قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان، ولا حرج في ذلك شرعًا."

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى، أن الصلوات المفروضة تنقسم إلى نوعين: السرية: وهي الظهر والعصر و الجهرية: وهي الفجر والمغرب والعشاء

وأضاف ممدوح أن الأفضل في الصلاة السرية هو الإسرار بالقراءة، وفي الجهرية الجهر بها، سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا، مشيرًا إلى أن المقصود بالجهر ليس تعلية الصوت بدرجة يسمعها من في الخارج، بل يكفي أن يسمع الإنسان نفسه فقط.

كما أشار إلى أن من تعمد الجهر بصوته في الصلاة السرية فإن صلاته لا تبطل، لكن ذلك يعد تركًا للأفضل، ولا يترتب عليه سجود سهو، وإن كان ينقص من كمال الأجر.

وقال بعض العلماء إن الجهر المشروع في الصلاة السرية هو أن يُسمع المصلي نفسه فقط، ولا يتعدى ذلك إلى من حوله.

وأضافوا أن الفرق بين الصلاة الجهرية والسرية يكمن في سماع الصوت؛ ففي الجهرية يسمع من حول المصلي القراءة، أما في السرية فيكفي تحريك اللسان ونطق الحروف، حتى وإن لم يسمع نفسه بشكل واضح، وفقًا لبعض آراء أهل العلم.

وأكدوا على أن رفع الصوت بالقدر الذي يُسمع به المصلي نفسه أثناء الصلاة السرية لا يُعد من الجهر المكروه، ولا حرج فيه ما دام في حدود الانضباط الشرعي.

هل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصحابي عبد الله بن عمر وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرفع يديه حتى تكون بحيال أعالي أذنيه، ويكون الإبهام بحيال شحمتي الأذن.

وأضاف أمين الفتوى في بث مباشر لدار الإفتاء، أن هذه الهيئة من سنن الصلاة، فلو كبّر المصلي دون أن يرفع يديه فالصلاة صحيحة، وكذلك لو كبر لتكبيرات الانتقال دون رفع اليدين فصلاته صحيحة، لكن اتباع هدي النبي يكون برفع اليدين حتى تحاذي أطراف الأذنين.
 

الصلاة السرية الجهر بالصلاة دار الإفتاء أحمد وسام أحمد ممدوح أحكام الصلاة

