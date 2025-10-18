دار الإفتاء تحذر من التشهير وتتبع العورات.. وتؤكد: فعل محرم ويوجب العقوبة

حذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة التشهير بالناس والتعرض لحياتهم الخاصة من خلال التلصص وتتبع العورات، مؤكدة أن ذلك من الأفعال المحرمة شرعًا والتي توجب الإثم والعقوبة، إذا لم يتبعها توبة صادقة.

وأوضحت الدار – عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" ضمن حملة اعرف_الصح التي تهدف إلى نشر الوعي والتنوير، وتحت شعار جيل_يحترم_جيل – أن ما يتم الحصول عليه من خلال انتهاك الخصوصية أو التجسس على أحوال الآخرين وبثه أو تداوله بأي وسيلة كانت، يُعد هتكًا لستر الناس واعتداءً صريحًا على كرامتهم.

واستشهدت الدار بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رواه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَغَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ؛ حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ» رواه الإمام أحمد، في تأكيد واضح على أن من يسعى لتشويه صورة الآخرين أو التشهير بهم دون وجه حق، يعرّض نفسه لعقاب الله تعالى.

ودعت دار الإفتاء المصرية إلى ضرورة احترام الخصوصيات، والتوقف عن تداول ما يسيء للآخرين، مشددة على أن الرحمة والستر أولى من الفضيحة، وأن السعي لتشويه سمعة الناس هو جريمة أخلاقية قبل أن يكون مخالفة شرعية.

ويأتي هذا التحذير ضمن جهود متواصلة من دار الإفتاء لترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، وتعزيز روح التراحم والتسامح، ومواجهة ظواهر التنمر والتشهير التي تفشت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.