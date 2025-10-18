رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة

توقع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الخبز غير المدعوم العيش الحر ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها قطاع المخابز من ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الخام.

وأشار غراب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن مكونات تكلفة إنتاج الخبز الحر تأثرت بشكل ملحوظ بزيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى تأثر أسعار الدقيق وبدائل التغليف والغاز، ما يولّد ضغوطًا مالية على أصحاب المخابز.

وأضاف أن الزيادة المحتملة ستُقرّ بعد رصد دقيق لتلك التكاليف، وقد تتراوح نسبتها بين 10٪ و15٪ تقريبًا حسب اختلاف نطاق التشغيل والموقع الجغرافي للمخبز.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن بعض المخابز قد تتجه إلى تعديل بعض الأصناف أو تغيير أحجامها لتخفيف الأعباء على المستهلكين، مع التأكيد على أن أي تغيّر سيكون تدريجيًا ومدروسًا لتفادي صدمة سعرية كبيرة في السوق.

كما أكد غراب أن الشعبة مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية لتقدير الأثر ومعالجة أي زيادات غير مبررة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو التوازن بين مصلحة المواطن وضغط تكاليف التشغيل، لضمان استدامة القطاع والحفاظ على جودة المنتج النهائي للمستهلك.