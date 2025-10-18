قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
اقتصاد

رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة

فينو
فينو
ولاء عبد الكريم

توقع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الخبز غير المدعوم العيش الحر ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها قطاع المخابز من ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الخام.

وأشار غراب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن مكونات تكلفة إنتاج الخبز الحر تأثرت بشكل ملحوظ بزيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى تأثر أسعار الدقيق وبدائل التغليف والغاز، ما يولّد ضغوطًا مالية على أصحاب المخابز.

وأضاف أن الزيادة المحتملة ستُقرّ بعد رصد دقيق لتلك التكاليف، وقد تتراوح نسبتها بين 10٪ و15٪ تقريبًا حسب اختلاف نطاق التشغيل والموقع الجغرافي للمخبز.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن بعض المخابز قد تتجه إلى تعديل بعض الأصناف أو تغيير أحجامها لتخفيف الأعباء على المستهلكين، مع التأكيد على أن أي تغيّر سيكون تدريجيًا ومدروسًا لتفادي صدمة سعرية كبيرة في السوق.

كما أكد غراب أن الشعبة مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية لتقدير الأثر ومعالجة أي زيادات غير مبررة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو التوازن بين مصلحة المواطن وضغط تكاليف التشغيل، لضمان استدامة القطاع والحفاظ على جودة المنتج النهائي للمستهلك.

