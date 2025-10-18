مصطفى أبو زهرة: فخور بالعمل مع أبو ريدة.. وخطة لوضع الكرة المصرية في مكانها الصحيح

عبر مصطفي أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن سعادته الكبيرة بالعمل مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد.

وقال أبو زهرة في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن المذاع على قناة DMC: "أنا فخور بالعمل مع هاني أبو ريدة وأجلس معه علي ترابيزة واحدة".

وتابع: "هاني أبو ريدة يعطي دروس إدارية مكثفة للجميع كأنه يقول لنا "الحقوا اتعلموا مني".

وأكمل: "زي ما بطالب صلاح التواجد أكبر فترة ممكنة بطالب أبو ريدة كذلك".

وذكر: "جميعنا في نطاق مسؤولية، واختيارات مدربي منتخبات الناشئين لم نكن من اختارها، وهناك خطة كاملة لمدة 8 سنوات لوضع الكرة المصرية في مكانتها الصحيح".

واسترسل: "مركز المنتخبات الوطنية حاجة تشرف والكرة مشروع قوي ونتمنى أن يكون لدينا مثله في العاصمة الإدارية والعلمين".