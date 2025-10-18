لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار البوروندي| شاهد

يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره إيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الرسمي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، أمام إيجل نوار البوروندي.

لقطات من غرفة ملابس الأهلي

أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا

حصلت شبكة قنوات أون سبورت على بث مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 HD.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.