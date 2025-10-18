قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار البوروندي| شاهد

سارة عبد الله

يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره إيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الرسمي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، أمام إيجل نوار البوروندي.

لقطات من غرفة ملابس الأهلي

أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا

حصلت شبكة قنوات أون سبورت على بث مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 HD.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.

الأهلي إيجل نوار البوروندي دوري أبطال أفريقيا

