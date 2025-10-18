تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي وفرق بوروندي بدوري الأبطال

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تبدأ المباراة تمام الرابعة عصراً على استاد أنتواري بالعاصمة البورندية بوجمبورا.

المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي وأندية بوروندي، سبق للأهلي مواجهة فريق فيتال أو بطل بوروندي في دور الستة عشرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000، انتهى لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 5 مايو 2000، بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها محمد فاروق وعلاء إبراهيم وإبراهيم حسن، وفي لقاء العودة ببوروندي يوم 28 مايو 2000 ، فاز فيتال أو 2-1 أحرز هدف الأهلي علاء إبراهيم.