رئيس وزراء مالطا: أتطلع للقاء الرئيس السيسي خلال القمة المصرية-الأوروبية

أعرب رئيس وزراء مالطا "روبرت أبيلا" عن تطلعه للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال القمة المصرية الأوروبية المرتقبة، مشيدًا بالدور القيادي الذي اضطلعت به مصر في التوصل إلى وقف الحرب بغزة خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة.



جاء ذلك خلال استقبال أبيلا، للسفيرة شيماء بدوى، سفيرة مصر لدى جمهورية مالطا، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس وزراء مالطا أهمية العمل على تثبيت الاتفاق وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، ثمنت السفيرة المصرية قرار مالطا التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى ضرورة استعادة الأفق السياسي والعمل على تنفيذ حل الدولتين لضمان تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما أكدت على أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المباشرة بين البلدين والوصول بها إلى معدلات تعكس عمق العلاقات بينهما، حيث اتفق الجانبان على العمل لتفعيل أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق طموحات الشعبين.

واتفق الجانبان على أن ما يجمع البلدين من توافق في الرؤى والمصالح يمثل أساساً صلباً لتعميق أطر التنسيق والتعاون بين البلدين، سواءً على المستوى الثنائي أو على المستويين الأوروبي والدولي.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل البحري والسياحة والهجرة.