اليوم.. مصر تواجه جنوب إفريقيا على لقب كأس الأمم الأفريقية للهوكي رجال

تختتم اليوم السبت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي للرجال والسيدات، المقامة حاليًا في مصر على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

ويشهد اليوم الختامي إقامة مباريات تحديد المراكز الأربعة الأولى، حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره الكيني لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي قمة البطولة، يخوض المنتخب المصري للهوكي للرجال بقيادة المدرب أحمد زكريا مواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة 5:45 مساء، لحسم لقب البطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات الرياضية، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وداتو الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، والكابتن سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، واللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وكان المنتخب الوطني المصري قد قدم أداء مميزا خلال مشواره في البطولة، حيث فاز على غانا بنتيجة 7-3 في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول، بعد أن تغلب على زامبيا 8-1، وكينيا 2-1، ونيجيريا 6-3، وتعادل مع جنوب أفريقيا 3-3.

وجاء ترتيب المنتخبات بعد نهاية الدور الأول بتصدر جنوب أفريقيا ومصر برصيد 13 نقطة لكل منهما، بينما احتل منتخبا نيجيريا وكينيا المركزين الثالث والرابع برصيد 6 نقاط لكل منهما.

وعلى صعيد منافسات السيدات، يلتقي اليوم منتخب كينيا مع نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يجمع النهائي بين منتخبي جنوب أفريقيا وغانا في الساعة 3:30 عصرًا.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة، كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة لبطولة السيدات، كما تعد مؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

وشهدت البطولة لحظة مميزة بتكريم الاتحاد الدولي للهوكي (FIH) للاعب المصري محمود ممدوح، الشهير بـ"زمالكاوي"، بعد وصوله إلى المباراة الدولية رقم 100 في مسيرته مع المنتخب الوطني، في لفتة تقدير لمسيرته الطويلة وعطائه الكبير مع المنتخب المصري.