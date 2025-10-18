قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل يؤثر على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟
مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين
أسرار المقبرة المعلقة ومقبرة زوجات تحتمس الثالث الأجنبيات بالاقصر| تفاصيل
انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي
إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

آية التيجي

لفتت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان الأنظار بإطلالة ساحرة خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي 2025.

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان من اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي

وتألقت جويل بإطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والجرأة على السجادة الحمراء، لتصبح واحدة من أكثر الإطلالات تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحط إعجاب جمهور الموضة والجمال.

وظهرت جويل مردينيان بفستان أنيق من تصميم عالمي، وبفتح من الظهر ومن الأسفل تكشف عن قدميها بالكامل باللون الاسود اللامع ومؤصع بفص كبير على جانب الفستان وهو أبرز أنوثتها.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان ترابية متناسقة مع تسريحة شعر انسيابية بسيطة، لتؤكد مجددًا ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات.

أضافت جويل لمستها الخاصة على الإطلالة من خلال اختيار إكسسوارات ناعمة تناسب أجواء المهرجان الساحلية، ما جعلها تبدو بإطلالة متكاملة تجمع بين الأناقة والبساطة.

فور ظهورها على السجادة الحمراء، تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورها، حيث تصدّر اسمها محركات البحث ضمن الكلمات الأكثر تداولًا عن إطلالات النجمات في مهرجان الجونة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

