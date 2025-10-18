إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لفتت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان الأنظار بإطلالة ساحرة خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي 2025.

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان من اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي

وتألقت جويل بإطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والجرأة على السجادة الحمراء، لتصبح واحدة من أكثر الإطلالات تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحط إعجاب جمهور الموضة والجمال.

وظهرت جويل مردينيان بفستان أنيق من تصميم عالمي، وبفتح من الظهر ومن الأسفل تكشف عن قدميها بالكامل باللون الاسود اللامع ومؤصع بفص كبير على جانب الفستان وهو أبرز أنوثتها.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان ترابية متناسقة مع تسريحة شعر انسيابية بسيطة، لتؤكد مجددًا ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات.

أضافت جويل لمستها الخاصة على الإطلالة من خلال اختيار إكسسوارات ناعمة تناسب أجواء المهرجان الساحلية، ما جعلها تبدو بإطلالة متكاملة تجمع بين الأناقة والبساطة.

فور ظهورها على السجادة الحمراء، تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورها، حيث تصدّر اسمها محركات البحث ضمن الكلمات الأكثر تداولًا عن إطلالات النجمات في مهرجان الجونة.