روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي 2025، ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة جريئة ولافتة على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستانًا براقًا باللون الأسود مزينًا بالتطريزات اللامعة، لتضفي على حضورها جاذبية ساحرة وسط تضامن الأضواء وكاميرات الصحافة.

تفاصيل إطلالة روجينا في اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي

ارتدت روجينا فستانًا باللون الأسود البراق، مزينا بتطريزات دقيقة تخلق بريقًا متناسقًا مع إضاءة المهرجان.

جاء الفستان بقصة قصيرة وكت، ما أضفى توازنًا بين الجرأة والأناقة.

التصميم جاء مرفقًا بأكمام شفافة أو أكتاف مكشوفة، ما سمح بلمسة من التهوية البصرية دون المبالغة، مع لمسات تشطيبات دقيقة في الخصر تعزز قوامها.

واختارت روجينا مجوهرات ناعمة تتناسق مع اللون الأسود، مثل أقراط ناعمة أو عقد بسيط، دون تشتيت الانتباه عن الفستان.

وأكملت الإطلالة بحقيبة كلاتش صغيرة، وتسريحة سعر بشكل ذيل الحصان منسدلة ناعمة، مع مكياج لامع يبرُز ملامح الوجه بطريقة مشرقة وأنيقة.

https://youtube.com/shorts/chBDJ7EGd3w?si=JTkzYeWPH24yk5gS