قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يبدأ فى السادسة مساء اليوم، فريق الزمالك، مشواره القارى فى بطولة كأس الكونفيدرالية، حيث يستضيف فريق ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 على إستاد القاهرة الدولى، قبل أن يعود الزمالك ويستضيف لقاء العودة على إستاد السلام الأسبوع المقبل، بعدما اتفق مع الفريق الصومالى على تحمل قيمة إقامة الفريق فى القاهرة، مقابل استضافة المباراتين، وتعتبر مباراة الليلة هى مباراة الفريق الصومالى.

وبعيدا عن النواحى الفنية للمباراة والتى ستكون فيها كفة الزمالك هى الأعلى بلا شك، فإن الجماهير البيضاء تترقب ظهور فريقها بشكل مختلف وتحسين الصورة التى كان عليها خلال المباريات الثلاث الأخيرة بالدورى، والتى فشل فيها الفريق فى تحقيق أى فوز قبل التوقف الدولى.

ومع بداية المشوار الإفريقى، بات الفريق الأبيض مطالبا بمصالحة جماهيره بأداء واستغلال إقامة المباراتين فى القاهرة بين جماهيره بتحقيق نتيجة كبيرة، وحتى تكون رسالة غير مباشرة لفرق البطولة المنافسة، على أن الزمالك قادم للمنافسة هذا الموسم على اللقب الذى خسره النسخة الماضية.

ويغيب عن الفريق فى مباراة اليوم أكثر من عنصر مؤثر فى الخط الهجومى، لا سيما الفلسطينى عدى الدباغ رأس الحربة مع غياب ناصر منسى المهاجم الثانى بسبب الإصابة، وبات الفلسطينى آدم كايد بعيدا عن الحسابات الفنية لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بعد فترة غياب بسبب الإصابة، مع رفض الجهاز الطبى مشاركة محمد شحاتة فى وسط الملعب بسبب عودته التدريجية للتدريبات والمغامرة به قد تجدد إصابته القديمة.

وعلى الرغم من هذه الغيابات فإن الزمالك لديه بدائل كثيرة، ولن يتأثر بأى غيابات قياسا بمستوى المنافس «المتوسط» وقدرة الزمالك على الفوز بأى تشكيل، وهناك سيف الجزيرى وعمرو ناصر وأحمد شريف فى الهجوم يمكنهم تعويض غياب الدباغ ومنسى، ووجود دونجا والسعيد ومحمود جهاد كبدائل مهمة فى الوسط، كما أن عودة شيكوبانزا وبنتايك للتدريبات ساهمت فى إضافة قوة هجومية للفريق ومنحت البلجيكى يانيك فيريرا بدائل كثيرة يختار من بينها التشكيل الأنسب لمباراة الليلة.

ومع أى تشكيل للفريق فإن الأهم هو الظهور بصورة مختلفة، وتصدير شعور الاطمئنان للجماهير الغاضبة والراغبة فى رؤية الفريق يعود للانتصارات من جديد.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترشيحاتنا

أذكار المساء بعد منتصف الليل

هل يجوز قراءة أذكار المساء بعد منتصف الليل؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

الدكتور يسري جبر

لكل امرئ ما نوى.. يسري جبر: صلاح النية ميزان القبول عند الله

كيف تنقذ نفسك من الشقاء

كيف تنقذ نفسك من الشقاء في الدنيا والعذاب بالآخرة؟.. بعملين

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد