نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، تألقت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة كلاسية أنيقة على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستانًا فضي لامع راقٍ جمع بين البساطة والفخامة، وحظيت بإشادة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائى

وارتدت نجلاء بدر فستانًا طويلًا باللون الفضي اللامع، الفستان جاء مع فتحة ساق مع سلاسل من منطقة الصدر والخصر لإضفاء لمسة أنثوية معتدلة دون مبالغة، وكان الفستان مكشوف من الظهر وبفتح سبعة من الصدر.

نسّقت نجلاء بدر الإطلالة مع إكسسوارات ذهبية أو فضية بسيطة، مثل أقراط متدلية أو عقد ناعم، بما لا يسرق الأضواء من الفستان.

اختارت تسريحة شعر منسدلة بأطراف متموجة أو ناعمة، مع لمسات مكياج ناعم تُبرز ملامح الوجه دون منافسة للزيّ.

https://youtube.com/shorts/rMvdEib4dnQ?si=1tH3sNZtulw3Cm9J