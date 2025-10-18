الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الجنائية الدولية، ترفض استئناف إسرائيل لإلغاء مذكرتي توقيف أصدرتهما بحق نتنياهو، وجالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب إبـ.ـادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضحت أن المحكمة رفضت طلبًا آخر بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وجالانت في الجـ.ـرائم المرتكبة في القطاع.

وفي سياق متصل..نقل موقع أكسيوس عن مصدر القول بأن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اقترح العمل مع واشنطن لصياغة خطة سلام في أوكرانيا على غرار خطة ترامب لغزة .

ومنذ قليل ؛ أكد رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة أوربيين التزام بلاده بدعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا في مواجهة العدوان الروسي.