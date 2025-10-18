قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب نتنياهو بعدم اعتقاله
السوبر الإفريقي.. أبرز مباريات اليوم السبت 18-10-2025 والقنوات الناقلة
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت

نتنياهو
نتنياهو
إسراء صبري

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الجنائية الدولية، ترفض استئناف إسرائيل لإلغاء مذكرتي توقيف أصدرتهما بحق نتنياهو، وجالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب إبـ.ـادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضحت أن المحكمة رفضت طلبًا آخر بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وجالانت في الجـ.ـرائم المرتكبة في القطاع.

وفي سياق متصل..نقل موقع أكسيوس عن مصدر القول بأن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اقترح العمل مع واشنطن لصياغة خطة سلام في أوكرانيا على غرار خطة ترامب لغزة .

ومنذ قليل ؛ أكد رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة أوربيين التزام بلاده بدعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا في مواجهة العدوان الروسي.

الجنائية الدولية نتنياهو جالانت قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترشيحاتنا

الجيش الاوكراني

روسيا تعلن مقتـ.ل أكثر من 1500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

جالانت ونتنياهو

الجنائية الدولية ترفض طلبا إسرائيليا بإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وجالانت

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد