الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
رياضة

أحمد الطيب عن كريم نيدفيد: مشروع كادر إعلامى جميل

أحمد الطيب
أحمد الطيب
سارة عبد الله

تحدث المعلق الرياضي أحمد الطيب، عن لاعب سيراميكا كليوباترا والاهلي سابقا كريم نيدفيد بعد ظهوره الإعلامي الاخير في أحد القنوات الفضائية.

وكتب أحمد الطيب عبر فيسبوك: "كريم نيدڤيد مشروع كادر إعلامى جميل هدوء وثقة وقبول ومخارج حروف ممتازة واعى ومدرك لكل ما يقول حافظوا عليه وجهّزوه لحاجة كويسة مستقبلاً أجمل ما فيه أنه لم يتلوّث بالسوشيال ميديا وتوابعها".

وقال كريم نيدفيد في تصريحات سابقة عبر برنامج “ملعب أون” إنه عبّر فقط عن مشاعره في لحظة رحيل زميله، مضيفاً: “كل شخص مسؤول عن قراره”.

وأوضح أن علاقته برمضان كانت في إطار الكرة فقط وليست صداقة قوية، مؤكداً أنه لم تكن هناك تواصلات بينهما خلال احترافه الخارجي، وعند عودتهما معاً إلى الأهلي اقتصر التواصل على التدريبات.

سيراميكا والاستقرار الفني

تحدث نيدفيد عن استقراره في سيراميكا قائلاً إن النادي يتمتع بأجواء ثابتة تجعل اللاعبين يفضلون الاستمرار فيه، مشيداً بالمدير الفني علي ماهر الذي وصفه بأنه “يحارب من أجل لاعبيه” وله فضل كبير عليه. كما نفى تلقيه أي عروض من الزمالك خلال فترة رحيله عن الأهلي.

كولر وموسيماني.. مقارنة فنية

روى نيدفيد وجهة نظره في أسلوبي التدريب لكولر وموسيماني، قائلاً إن كولر كان عادلاً ولا يستبعد أي لاعب لأسباب شخصية، بينما موسيماني كان يكتفي بـ20 دقيقة فنية فقط في التدريب ويترك الباقي لجهازه المعاون.

ناصر ماهر والزمالك

وعن انتقال زميله السابق ناصر ماهر إلى الزمالك، أوضح أنه لم يُصدم من الخطوة، رغم أنه لم يتوقعها. وعلّق: “ناصر لم يكن مرتبطاً بالأهلي بصورة كبيرة، لذلك لم أندهش من انتقاله للفريق الأبيض”.

أحمد الطيب كريم نيدفيد سيراميكا كليوباترا الاهلي

