الأهلي يواجه فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد
سميرة عبد العزيز: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث المصري
محمد رضوان : دوري في مسلسل شاهد قبل الحذف مفاجأة للجمهور| فيديو
هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر
اليوم.. مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بمشاركة وزراء وخبراء
للسيدات.. احرصي على استخدام هذا الزيت لعلاج مشاكل البشرة
العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات السلام بين باكستان وأفغانستان
عزة لبيب تكشف عن أول أجر تقاضته أثناء دراستها بالمعهد | فيديو
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي
أمطار رعدية وبرد ورياح .. حالة الطقس في السعودية اليوم السبت
اليوم .. ختام بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بحضور وزير الرياضة
ليلى عز العرب لـ صدى البلد: مصر منارة الفن.. وأعمالي القادمة مفاجأة للجمهور
رياضة

الأهلي يواجه فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم السبت أمام فريق فاب الكاميروني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا المقامة في المغرب. 

وتأهلت سيدات الأهلي إلى هذا الدور بعد انتصار مستحق على فريق فلاورز البنينى بنتيجة 40–30 في ربع النهائي، لتواصل اللاعبات عروضهن القوية في البطولة.

مشوار الأهلي في البطولة

قدمت سيدات الأهلي بداية قوية، حيث فزن في المباراة الافتتاحية على فريق كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34–21، قبل أن يحققن أكبر انتصار لهن على نواصر المغربي بنتيجة 47–17، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة اليوم المرتقبة أمام فاب.

انطلاق النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لليد

وعلى صعيد آخر، أعلن اتحاد كرة اليد المصري عن تنظيم النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب، بمشاركة موسعة تضم 133 مركز شباب من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، بإجمالي يقارب 2000 لاعب من مواليد 1996 حتى 2008.

موعد التصفيات والدورة المجمعة

من المقرر أن تُقام التصفيات التمهيدية خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن تنطلق الدورة المجمعة النهائية في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر بمدينة الشباب بأبي قير في محافظة الإسكندرية، وسط استعدادات تنظيمية كبيرة لضمان نجاح النسخة الثانية بعد الإقبال المتزايد على المشاركة.
 

الجوائز المالية للبطولة

حدد اتحاد كرة اليد قيمة الجوائز الإجمالية للدوري بـ130 ألف جنيه، يتم توزيعها على المراكز الأربعة الأولى كالتالي:

  • المركز الأول: 60 ألف جنيه
  • المركز الثاني: 40 ألف جنيه
  • المركز الثالث: 20 ألف جنيه
  • المركز الرابع: 10 آلاف جنيه

وسيتم تقديم الجوائز من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ممثلة في الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، دعمًا لنشر اللعبة ورفع مستوى المنافسة بين اللاعبين في مختلف المحافظات


 

