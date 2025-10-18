الأهلي يواجه فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم السبت أمام فريق فاب الكاميروني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا المقامة في المغرب.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى هذا الدور بعد انتصار مستحق على فريق فلاورز البنينى بنتيجة 40–30 في ربع النهائي، لتواصل اللاعبات عروضهن القوية في البطولة.

مشوار الأهلي في البطولة

قدمت سيدات الأهلي بداية قوية، حيث فزن في المباراة الافتتاحية على فريق كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34–21، قبل أن يحققن أكبر انتصار لهن على نواصر المغربي بنتيجة 47–17، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة اليوم المرتقبة أمام فاب.

انطلاق النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لليد

وعلى صعيد آخر، أعلن اتحاد كرة اليد المصري عن تنظيم النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب، بمشاركة موسعة تضم 133 مركز شباب من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، بإجمالي يقارب 2000 لاعب من مواليد 1996 حتى 2008.

موعد التصفيات والدورة المجمعة

من المقرر أن تُقام التصفيات التمهيدية خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن تنطلق الدورة المجمعة النهائية في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر بمدينة الشباب بأبي قير في محافظة الإسكندرية، وسط استعدادات تنظيمية كبيرة لضمان نجاح النسخة الثانية بعد الإقبال المتزايد على المشاركة.



الجوائز المالية للبطولة

حدد اتحاد كرة اليد قيمة الجوائز الإجمالية للدوري بـ130 ألف جنيه، يتم توزيعها على المراكز الأربعة الأولى كالتالي:

المركز الأول: 60 ألف جنيه

المركز الثاني: 40 ألف جنيه

المركز الثالث: 20 ألف جنيه

المركز الرابع: 10 آلاف جنيه

وسيتم تقديم الجوائز من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ممثلة في الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، دعمًا لنشر اللعبة ورفع مستوى المنافسة بين اللاعبين في مختلف المحافظات



