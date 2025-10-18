التشكيل المتوقع للاهلي أمام ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم على استاد بوجامبورا الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء باعتباره البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبًا، بينما لم يسبق للمنافس أن توّج بأي بطولة قارية.

رغبة في تعويض إخفاق الموسم الماضي

يسعى الأهلي إلى استعادة لقب “الأميرة السمراء” بعدما فقده في النسخة الماضية بخروجه من نصف النهائي أمام صن داونز. ويطمح الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض تُعلن بوضوح عودته للمنافسة على البطولة.

غيابات مؤثرة ونقص في الصفوف

يعاني الفريق من غياب خمسة لاعبين بسبب الإصابة وهم: إمام عاشور، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد رضا، وأشرف داري. كما يواجه الجهاز الفني تحديًا إضافيًا لكون هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي لم يقُد سوى تدريبين فقط منذ توليه المهمة.

إرهاق اللاعبين الدوليين

اشتكى اللاعبون الدوليون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات والسفر سواء مع المنتخب الأول أو الأولمبي، بالإضافة إلى المحترفين الأجانب. ورغم ذلك، تبدو الرغبة قوية في الخروج بفوز يُسهّل مهمة الإياب.

الوصول إلى بوروندي والاستعدادات

وصلت بعثة الأهلي إلى بوروندي ظهر الخميس الماضي على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق تدريبين فقط؛ الأول على ملعب فرعي والثاني على استاد بوجامبورا الدولي في نفس توقيت المباراة



خطة الجهاز الفني

حرص الجهاز الفني بقيادة توروب ومساعده عادل مصطفى على تخفيف الحمل البدني بسبب طول رحلة السفر وأداء المباراة في توقيت غير معتاد للفريق، مع التركيز على الجوانب التكتيكية منذ التدريبات التي سبقت السفر.

وأكد توروب أن فريق إيجل نوار سيكون منافسًا شرسًا لأنه يلعب دون ضغوط وبحافز مواجهة بطل إفريقيا التاريخي، إضافة إلى الدعم الجماهيري المتوقع.



التشكيل المتوقع للأهلي

وفقًا للمحاضرة الفنية الأخيرة، يميل التشكيل إلى الآتي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط يضم مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، وأحمد مصطفى زيزو.

وفي الهجوم محمود تريزيجيه ومحمد شريف



