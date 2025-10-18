قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
التشكيل المتوقع للاهلي أمام ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا
مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟
3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء
ترقّب أهلاوي لظهور ييس توروب الأول في مواجهة إيجل نوار البوروندي
نادي نجيب: حالة هدوء في سوق الذهب تعود لجني الأرباح
حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين.. الإفتاء تجيب
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التشكيل المتوقع للاهلي أمام ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم على استاد بوجامبورا الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. 

ويدخل الأهلي اللقاء باعتباره البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبًا، بينما لم يسبق للمنافس أن توّج بأي بطولة قارية.

رغبة في تعويض إخفاق الموسم الماضي

يسعى الأهلي إلى استعادة لقب “الأميرة السمراء” بعدما فقده في النسخة الماضية بخروجه من نصف النهائي أمام صن داونز. ويطمح الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض تُعلن بوضوح عودته للمنافسة على البطولة.

غيابات مؤثرة ونقص في الصفوف

يعاني الفريق من غياب خمسة لاعبين بسبب الإصابة وهم: إمام عاشور، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد رضا، وأشرف داري. كما يواجه الجهاز الفني تحديًا إضافيًا لكون هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي لم يقُد سوى تدريبين فقط منذ توليه المهمة.

إرهاق اللاعبين الدوليين

اشتكى اللاعبون الدوليون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات والسفر سواء مع المنتخب الأول أو الأولمبي، بالإضافة إلى المحترفين الأجانب. ورغم ذلك، تبدو الرغبة قوية في الخروج بفوز يُسهّل مهمة الإياب.

الوصول إلى بوروندي والاستعدادات

وصلت بعثة الأهلي إلى بوروندي ظهر الخميس الماضي على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق تدريبين فقط؛ الأول على ملعب فرعي والثاني على استاد بوجامبورا الدولي في نفس توقيت المباراة
 

خطة الجهاز الفني

حرص الجهاز الفني بقيادة توروب ومساعده عادل مصطفى على تخفيف الحمل البدني بسبب طول رحلة السفر وأداء المباراة في توقيت غير معتاد للفريق، مع التركيز على الجوانب التكتيكية منذ التدريبات التي سبقت السفر.

وأكد توروب أن فريق إيجل نوار سيكون منافسًا شرسًا لأنه يلعب دون ضغوط وبحافز مواجهة بطل إفريقيا التاريخي، إضافة إلى الدعم الجماهيري المتوقع.
 

التشكيل المتوقع للأهلي

وفقًا للمحاضرة الفنية الأخيرة، يميل التشكيل إلى الآتي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط يضم مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، وأحمد مصطفى زيزو.

وفي الهجوم محمود تريزيجيه ومحمد شريف


 

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أموال

رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

الطفل المتهم

ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشر المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض البني والأبيض وأيهما أفضل صحيا؟.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

شاتوه كراميل

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل شاتوه الكراميل بالخطوات

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

