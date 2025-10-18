قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
التشكيل المتوقع للاهلي أمام ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا
مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟
3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء
ترقّب أهلاوي لظهور ييس توروب الأول في مواجهة إيجل نوار البوروندي
نادي نجيب: حالة هدوء في سوق الذهب تعود لجني الأرباح
حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين.. الإفتاء تجيب
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
تحقيقات وملفات

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

الاهلي والزمالك وبيراميدز
الاهلي والزمالك وبيراميدز
حمزة شعيب


تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم السبت إلى ثلاث مواجهات حاسمة تمثل اختبارًا قويًا للأندية المصرية على الساحة الأفريقية، حيث يخوض كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي.


 الأهلي يبدأ رحلة اللقب الـ13 أمام إيجل نوار


يفتتح النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32.


وتعد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي تولى القيادة مؤخرًا خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.


وضم توروب إلى قائمة السفر 24 لاعبًا، بينما شهدت غياب خمسة عناصر بارزة بسبب الإصابة، هم: إمام عاشور، حسين الشحات، كريم فؤاد، أشرف داري، وأحمد رضا.
ويطمح الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ12 بطولة، إلى تحقيق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقبه القاري والسعي نحو التتويج الثالث عشر في تاريخه.
 

 بيراميدز يطارد السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان


على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، يلتقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي في الثامنة مساء السبت، على لقب كأس السوبر الأفريقي.


بيراميدز يدخل اللقاء بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، ويبحث عن تعزيز إنجازه بلقب قاري ثانٍ.


أما نهضة بركان، فيخوض المواجهة بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزاني.


ويدير اللقاء طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود إسماعيل، ويعاونه كل من محمد عبد الله وجيلبيرت شيرويه، فيما يتولى الغاني دانيل لاريا مسؤولية تقنية الفيديو.


الزمالك في أول اختبار أفريقي للبلجيكي فيريرا أمام ديكيداها


يستهل فريق الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.
وتعد المباراة أول ظهور للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا في المسابقات الأفريقية مع الزمالك، وسط تطلع جماهيري لتحقيق بداية قوية تعيد الفريق إلى ساحة البطولات القارية.


وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعديلًا على طاقم التحكيم الإثيوبي، ليقود اللقاء الحكم مانوهي ولديتساديك، بمساعدة تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو، فيما يتولى إفرام دابيلي كابيتا مهمة الحكم الرابع.


كما عيّن "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة، بينما يراقب الحكام الجزائري مهدي بن عبيد.


منافسات الثلاثي المصري 


الأهلي ضد إيجل نوار (دوري الأبطال – 4 عصرًا – بوروندي)
الزمالك ضد ديكيداها (الكونفدرالية – 6 مساءً – القاهرة)
بيراميدز ضد  نهضة بركان (السوبر الأفريقي – 8 مساءً – الدفاع الجوي)
يوم كروي استثنائي ينتظر جماهير الكرة المصرية، التي تمني النفس بتحقيق ثلاث انتصارات أفريقية تليق بمكانة الأندية المصرية في القارة السمراء.

