قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
التشكيل المتوقع للاهلي أمام ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا
مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟
3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء
ترقّب أهلاوي لظهور ييس توروب الأول في مواجهة إيجل نوار البوروندي
نادي نجيب: حالة هدوء في سوق الذهب تعود لجني الأرباح
حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين.. الإفتاء تجيب
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترقّب أهلاوي لظهور ييس توروب الأول في مواجهة إيجل نوار البوروندي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري


 يترقب جمهور النادي الأهلي الظهور الرسمي الأول للفريق تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب في مواجهة إيجل نوار البوروندي، المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب بوجامبورا الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

بداية رسمية وطموح قاري

تمثل المباراة الانطلاقة الأولى للمدير الفني الجديد، الذي تولّى المهمة خلفًا للجهاز السابق، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية تُعبّر عن طموحات الفريق في استعادة اللقب القاري. ويأمل توروب في تثبيت بصمته مبكرًا وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض تمنح الفريق دفعة معنوية في بداية المشوار الإفريقي.

خطوة أولى في طريق اللقب

يبدأ الأهلي مشواره الإفريقي هذا الموسم بمواجهة تُعدّ محطة مبكرة في الطريق نحو استعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الفريق لتحقيق فوز خارج الديار يخفف من ضغوط البداية، ويضع قدمًا في مرحلة المجموعات، قبل مواجهة الإياب في القاهرة
 

قائمة الأهلي للمباراة

أعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة إيجل نوار، وجاءت على النحو التالي
 

حراسة المرمى

  • محمد الشناوي
  • مصطفى شوبير
  • محمد سيحا

خط الدفاع

  • محمد هاني
  • عمر كمال
  • ياسين مرعي
  • أحمد رمضان
  • ياسر إبراهيم
  • محمد شكري
  • مصطفى العش
  • أحمد عابدين
  • أحمد نبيل كوكا

خط الوسط
 

  • محمد بن رمضان
  • مروان عطية
  • أليو ديانج
  • محمد مجدي أفشة
  • أشرف بنشرقي
  • أحمد عبد القادر
  • محمود حسن “تريزيجيه”
  • أحمد سيد “زيزو”
  • طاهر محمد
  • محمد عبد الله

خط الهجوم

  • محمد شريف
  • نيتس جراديشار

تعلّق جماهير الأهلي آمالًا كبيرة على البداية الجديدة، وترى في هذه المواجهة اختبارًا مبكرًا لمدى جاهزية الفريق وقدرة المدرب الدنماركي على قيادة الفريق نحو اللقب الإفريقي مجددًا


 

الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة دورى أبطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أموال

رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

الطفل المتهم

ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يروج لـ عمل فني مع شاروخان وسليمان خان وعامر خان

عمومية المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي

عمومية المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي وتوافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي

أحمد الغامدي

أحمد الغامدي: تعادل الاتحاد بطعم الخسارة وسأقاتل لاستعادة مكاني في التشكيل

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد