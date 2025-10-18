ترقّب أهلاوي لظهور ييس توروب الأول في مواجهة إيجل نوار البوروندي



يترقب جمهور النادي الأهلي الظهور الرسمي الأول للفريق تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب في مواجهة إيجل نوار البوروندي، المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب بوجامبورا الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

بداية رسمية وطموح قاري

تمثل المباراة الانطلاقة الأولى للمدير الفني الجديد، الذي تولّى المهمة خلفًا للجهاز السابق، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية تُعبّر عن طموحات الفريق في استعادة اللقب القاري. ويأمل توروب في تثبيت بصمته مبكرًا وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض تمنح الفريق دفعة معنوية في بداية المشوار الإفريقي.

خطوة أولى في طريق اللقب

يبدأ الأهلي مشواره الإفريقي هذا الموسم بمواجهة تُعدّ محطة مبكرة في الطريق نحو استعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الفريق لتحقيق فوز خارج الديار يخفف من ضغوط البداية، ويضع قدمًا في مرحلة المجموعات، قبل مواجهة الإياب في القاهرة



قائمة الأهلي للمباراة

أعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة إيجل نوار، وجاءت على النحو التالي



حراسة المرمى

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد سيحا

خط الدفاع

محمد هاني

عمر كمال

ياسين مرعي

أحمد رمضان

ياسر إبراهيم

محمد شكري

مصطفى العش

أحمد عابدين

أحمد نبيل كوكا

خط الوسط



محمد بن رمضان

مروان عطية

أليو ديانج

محمد مجدي أفشة

أشرف بنشرقي

أحمد عبد القادر

محمود حسن “تريزيجيه”

أحمد سيد “زيزو”

طاهر محمد

محمد عبد الله

خط الهجوم

محمد شريف

نيتس جراديشار

تعلّق جماهير الأهلي آمالًا كبيرة على البداية الجديدة، وترى في هذه المواجهة اختبارًا مبكرًا لمدى جاهزية الفريق وقدرة المدرب الدنماركي على قيادة الفريق نحو اللقب الإفريقي مجددًا



