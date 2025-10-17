الأهلي يختتم استعداداته لمباراة إيجل نوار

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تقام غدًا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد بوجومبورا الدولي «إنواري» في مدينة بوجومبورا.

خاض الفريق مرانه الختامي على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها، واستغرق قرابة ساعة وربع الساعة، وشهد في بدايته فترة إعداد بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية الخططية الخاصة بمباراة الغد.

كما عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

يلتقي الأهلي مع إيجل نوار غدًا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.