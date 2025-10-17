بعثة الأهلي تلبي دعوة السفيرة المصرية في بوروندي

لبَّى الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بوروندي، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في بوجومبورا، مساء اليوم، دعوة السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، على مأدبة عشاء بمنزلها.

جاء ذلك على هامش مباراة الأهلي وإيجل نوار، المقرر إقامتها غدًا السبت في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحضر من مسؤولي السفارة عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض، ونجم الدين البطران السكرتير الثالث.

وخلال اللقاء دار حوار عن بوروندي وأجواء المعيشة المختلفة، وأثنت السفيرة على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي.

وأكدت أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.

ومن جهته، وجه الدكتور محمد شوقي، الشكر للسفيرة المصرية وطاقم السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة سواء عند استقبال البعثة فور وصولها عصر الخميس الماضي إلى مطار بوجومبورا، ومرافقة وفد السفارة للفريق سواء في الفندق أو ملعب التدريب، وتوفير كل ما يلزم لراحة بعثة الأهلي وتلبية احتياجاتها.

وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور محمد شوقي السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، درع وشعار الأهلي، كما أهدى عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض، درع الأهلي، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.