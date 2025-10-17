قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فلاورز البنيني
دعم القوى البشرية بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية .. تفاصيل
الصليب الأحمر يتحرك لتسلُّم جثة رهينة إسرائيلية من حماس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعثة الأهلي تلبي دعوة السفيرة المصرية في بوروندي

عبدالحكيم أبو علم

لبَّى الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بوروندي، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في بوجومبورا، مساء اليوم، دعوة السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، على مأدبة عشاء بمنزلها.

جاء ذلك على هامش مباراة الأهلي وإيجل نوار، المقرر إقامتها غدًا السبت في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحضر من مسؤولي السفارة عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض، ونجم الدين البطران السكرتير الثالث.

وخلال اللقاء دار حوار عن بوروندي وأجواء المعيشة المختلفة، وأثنت السفيرة على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي.

وأكدت أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.

ومن جهته، وجه الدكتور محمد شوقي، الشكر للسفيرة المصرية وطاقم السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة سواء عند استقبال البعثة فور وصولها عصر الخميس الماضي إلى مطار بوجومبورا، ومرافقة وفد السفارة للفريق سواء في الفندق أو ملعب التدريب، وتوفير كل ما يلزم لراحة بعثة الأهلي وتلبية احتياجاتها.

وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور محمد شوقي السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، درع وشعار الأهلي، كما أهدى عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض، درع الأهلي، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.

