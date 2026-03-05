استجابة لـ«صدى البلد».. نائب محافظ الجيزة تستجيب لشكوى تراكمات القمامة بإمبابة

استجابت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، لشكاوى المواطنين التي نشرها موقع “صدى البلد” بشأن تراكمات القمامة بشارع ترعة السواحل العمومي بمنطقة إمبابة، أحد الشوارع الحيوية بالمنطقة.

تراكمات القمامة بشارع ترعة السواحل العمومي بمنطقة إمبابة

وكان عدد من الأهالي قد اشتكوا من تراكم كميات كبيرة من القمامة التي تسببت في إعاقة الحركة وتشويه المظهر الحضاري للشارع، خاصة أنه يبدأ من مجمع محاكم شمال الجيزة، ويضم مكتب توثيق الشهر العقاري وينتهي عند قسم شرطة إمبابة، ما يجعله ممرا يوميا لآلاف المواطنين.

وعلى الفور وجهت الدكتورة هند عبد الحليم الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التحرك ورفع تراكمات القمامة من الشارع، حيث تحركت معدات وعمال النظافة وتم رفع المخلفات وإعادة فتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات.

وأكد عدد من أهالي المنطقة تقديرهم لسرعة الاستجابة والتعامل مع الشكوى مشيدين بدور الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على حلها.