وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مقر إطعام جمعية الأورمان بـ" إمبابة"

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها هند عبد الحليم نائبة محافظ الجيزة مقر إطعام جمعية الأورمان بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، حيث كان في استقبالها محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات المقدمة داخل مقر إطعام الجمعية، فضلا عن حرصها على لقاء القائمين عليها، وكذلك المواطنين المترددين عليها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود جمعية الأورمان والمجتمع المدني المقدمة خلال شهر رمضان المعظم، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " أبواب الخير" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تحرص دائما على رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتضعهم دائما على رأس أولوياتها، وتأكيدًا على ذلك تستهدف الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الأوقاف، وصندوق « تحيا مصر» والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري والجمعيات والمؤسسات الأهلية توفير أكثر من 70 مليون وجبة ساخنة ، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم، عبر عدد من المبادرات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يأتي على رأس تلك المبادرات، المبادرة الرئاسية « أبواب الخير»، ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخيرالمنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الاهلية ونقاط أهل الخير، ومن خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك « المطبخ الإنساني الرمضاني» للهلال الأحمر المصري الذي يقدم ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها.

ومن جانبه أعرب محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، عن سعادته البالغة بزيارة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمائدة إفطار جمعية الأورمان، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة المستمر على دعم العمل الأهلي والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجاً.

وخلال جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بحملة"إفطار ٥ ملايين صائم"، أوضح أن تشريف الوزيرة للمائدة لا يمثل مجرد زيارة بروتوكولية، بل هو "دفعة معنوية كبيرة" لآلاف المتطوعين والعاملين بالجمعية الذين يسابقون الزمن يومياً لإعداد وتجهيز الوجبات بأعلى معايير الجودة والخدمة.

مضيفًا أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الشريك الاستراتيجي والداعم الأول لمشروعات جمعية الأورمان التنموية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تبرهن على التلاحم بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكرامة وعزة نفس في كافة ربوع الجمهورية.

واختتم المدير التنفيذي كلمته بتوجيه الشكر لوزارة التضامن الإجتماعي ولجميع المتبرعين، مؤكداً أن جمعية الأورمان مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتقديم الدعم الغذائي والاجتماعي، ليس فقط في شهر رمضان، بل على مدار العام من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي وتطوير القرى الأكثر احتياجاً.