قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تطلع على خدمات وحدة إطعام الحاجة عزيزة لجمعية " أحباب الكريم" بـ" إمبابة"

مطبخ المحروسة
مطبخ المحروسة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها  السيدة هند عبد الحليم نائبة محافظ الجيزة زيارة لمقر وحدة إطعام الحاجة عزيزة التابعة لجمعية  " أحباب الكريم" بشارع المطار منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وكان في استقبالها الحاجة العزيزة ومجلس إدارة الجمعية، والذين قاموا باستعراض الجهود المنفذة بوحدة الإطعام. 

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مطبخ الوحدة ومكان تجهيز وحدة الإطعام، حيث تقدم الوحدة ما يقرب من ألف وجبة يوميا، مشيدة بجودة الخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الأوقاف، وصندوق « تحيا مصر» والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري والجمعيات والمؤسسات الأهلية تستهدف توفير أكثر من 70 مليون وجبة ساخنة، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ومن المقرر أن يتم ذلك عبر عدد من المبادرات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية « أبواب الخير» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر،  ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الاهلية ونقاط أهل الخير، ومن خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك « المطبخ الإنساني الرمضاني» للهلال الأحمر المصري الذي يقدم ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها.

مرسي وزيرة التضامن إطعام الحاجة عزيزة أحباب الكريم إمبابة مطبخ الوحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

من القطن إلى «وصف مصر».. تطوير شامل يعيد المتحف الزراعي إلى الواجهة

حسن رداد

إطلاق تطبيق إلكتروني متخصص في حجز مواعيد توثيق العقود ومقابلات العمل

مدبولي

وجه بتشديد الرقابة وعدم زيادة الأسعار.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد