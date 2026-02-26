وزيرة التضامن تطلع على خدمات وحدة إطعام الحاجة عزيزة لجمعية " أحباب الكريم" بـ" إمبابة"

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها السيدة هند عبد الحليم نائبة محافظ الجيزة زيارة لمقر وحدة إطعام الحاجة عزيزة التابعة لجمعية " أحباب الكريم" بشارع المطار منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وكان في استقبالها الحاجة العزيزة ومجلس إدارة الجمعية، والذين قاموا باستعراض الجهود المنفذة بوحدة الإطعام.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مطبخ الوحدة ومكان تجهيز وحدة الإطعام، حيث تقدم الوحدة ما يقرب من ألف وجبة يوميا، مشيدة بجودة الخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الأوقاف، وصندوق « تحيا مصر» والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري والجمعيات والمؤسسات الأهلية تستهدف توفير أكثر من 70 مليون وجبة ساخنة، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ومن المقرر أن يتم ذلك عبر عدد من المبادرات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية « أبواب الخير» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الاهلية ونقاط أهل الخير، ومن خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك « المطبخ الإنساني الرمضاني» للهلال الأحمر المصري الذي يقدم ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها.