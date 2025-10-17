موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض اختبار صعب أمام إيجل نوار البوروندي، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32، في مواجهة تمثل الانطلاقة نحو اللقب الثالث عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ ستكون الظهور الأول رسميًا للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة مسيرة الهيمنة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار



تقام المواجهة غدًا السبت 18 أكتوبر في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب إيجل نوار في بوروندي، ضمن الدور التمهيدي الثاني للبطولة القارية.



يدخل الأهلي اللقاء وعينه على تحقيق فوز خارج الأرض يمنحه أفضلية في مباراة العودة بالقاهرة، ويعزز حلمه نحو استعادة اللقب الإفريقي للمرة الثالثة عشرة، بعدما تُوّج بالنسخة الأخيرة عام 2024 على حساب الترجي التونسي.



ويختتم الفريق تدريباته اليوم الجمعة وسط حالة من القلق بسبب الأمطار الغزيرة والرعد الذي صاحب المران أمس الخميس، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى وضع أكثر من سيناريو تحسبًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية أثناء المباراة.

ويأمل المدرب الدنماركي في أن يقدم فريقه أداءً قويًا يعكس شخصية البطل رغم الظروف المناخية الصعبة، مؤكدًا للاعبيه ضرورة التركيز منذ الدقيقة الأولى لتحقيق انطلاقة مثالية في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب القاري.