مدرب تشيلسي يعلن غياب كولر بالمر 6 أسابيع.. ما السبب ؟

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، غياب كولر بالمر عن الفريق لمدة 6 أسابيع، بسبب الإصابة.

وقال ماريسكا في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "كول بالمر سيغيب لستة أسابيع أخرى، الأطباء ليسوا سحرة. نأمل أن تكون ستة أسابيع كافية."

وأضاف: “بالتأكيد، كول سيكون بخير، ولا يحتاج إلى جراحة، قطعًا”.

وواجه اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مشاكل متكررة منذ إصابته في الفخذ خلال فترة إعداد قصيرة للموسم استمرت لمدة أسبوعين والتي أعقبت دوره الرئيسي في فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية في يوليو.

تشيلسي يستعد لمواجهة نوتنجهام

ويستعد تشيلسي لمواجهة نوتنجهام، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.