الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة

أشاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بأداء منظومة الإعلام والإدارة التنفيذية داخل النادي، مؤكدًا أنها قامت بدور كبير ومؤثر خلال الدورتين الماضيتين في دعم رؤية الأهلي والحفاظ على مبادئه وتطوير أدواته المؤسسية.

وقال الخطيب: «أتوجه بالشكر إلى جمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالنادي، على جهوده الكبيرة في تطوير منظومة الإعلام، خاصة على الصعيد الرقمي، حيث شهدت منصات الأهلي نموًا غير مسبوق في عدد المتابعين، ويعمل حاليًا على تطوير آليات استثمار هذا الانتشار بالشكل الأمثل.»

وأضاف رئيس الأهلي أن جمال جبر يُعد أحد أبناء النادي المخلصين، ويمتلك وعيًا كاملًا بثوابته وقيمه، مشيدًا بقدرته على التعبير عن مبادئ الأهلي في كل المواقف.

كما وجه الخطيب الشكر إلى الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، مشيرًا إلى أن الأهلي كان يستفيد من خبراته الكبيرة في مجال التسويق قبل توليه منصبه الحالي، الذي يؤديه باحترافية وكفاءة عالية.

واختتم الخطيب حديثه بتوجيه التحية إلى محمد يوسف، رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، مثمنًا جهوده في دعم المنظومة الإعلامية وتوسيع نطاق التواصل مع جماهير الأهلي داخل مصر وخارجها