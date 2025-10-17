قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد النجم ويتفقد أعمال رفع كفاءته
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

أشاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بأداء منظومة الإعلام والإدارة التنفيذية داخل النادي، مؤكدًا أنها قامت بدور كبير ومؤثر خلال الدورتين الماضيتين في دعم رؤية الأهلي والحفاظ على مبادئه وتطوير أدواته المؤسسية.

وقال الخطيب: «أتوجه بالشكر إلى جمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالنادي، على جهوده الكبيرة في تطوير منظومة الإعلام، خاصة على الصعيد الرقمي، حيث شهدت منصات الأهلي نموًا غير مسبوق في عدد المتابعين، ويعمل حاليًا على تطوير آليات استثمار هذا الانتشار بالشكل الأمثل.»

وأضاف رئيس الأهلي أن جمال جبر يُعد أحد أبناء النادي المخلصين، ويمتلك وعيًا كاملًا بثوابته وقيمه، مشيدًا بقدرته على التعبير عن مبادئ الأهلي في كل المواقف.

كما وجه الخطيب الشكر إلى الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، مشيرًا إلى أن الأهلي كان يستفيد من خبراته الكبيرة في مجال التسويق قبل توليه منصبه الحالي، الذي يؤديه باحترافية وكفاءة عالية.

واختتم الخطيب حديثه بتوجيه التحية إلى محمد يوسف، رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، مثمنًا جهوده في دعم المنظومة الإعلامية وتوسيع نطاق التواصل مع جماهير الأهلي داخل مصر وخارجها

النادي الأهلي محمود الخطيب جمال جبر إنتخابات الاهلي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

هالة صدقي

تفاصيل حادث تصادم سيارة هالة صدقي مع أخرى في الشيخ زايد

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة ببورسعيد

المتهمة

بتحريض من الزوج.. سيدة تشعل النار بمنزلها لإلصاق التهمة بعائلة زوجها

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد