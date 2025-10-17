قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الخطيب يستعرض نجاحات كرة القدم في الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

استعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال لقائه بأعضاء النادي في فرع التجمع الخامس ضمن جولته الانتخابية، ما تحقق من إنجازات وبطولات كبيرة على مدار السنوات الثماني الماضية في مختلف الأنشطة الرياضية، وعلى رأسها كرة القدم، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل يقوم على التخطيط والانضباط.

وخلال اللقاء، عرض الخطيب فيلمًا تسجيليًا وثّق مسيرة فريق كرة القدم وإنجازاته المحلية والقارية خلال السنوات الماضية، مشيدًا بما تحقق من بطولات في ظل رؤية واضحة تضع مصلحة الأهلي فوق أي اعتبار. وأكد أن أي إخفاق يتم التعامل معه بسرعة وحسم لضمان استمرار مسيرة النجاح والتطوير، خاصة في قطاع كرة القدم الذي يمثل أولوية كبيرة للنادي وجماهيره.

ووجّه رئيس الأهلي الشكر لكل من ساهم في هذه المسيرة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وعمال ولجان تخطيط، مؤكدًا أن الجميع أدى دوره بإخلاص داخل منظومة تعمل وفق رؤية واحدة هدفها الحفاظ على ريادة الأهلي محليًا وقاريًا.

كما خصّ الخطيب أولياء أمور اللاعبين واللاعبات من ذوي القدرات الخاصة بتحية تقدير وامتنان، مشيدًا بما يقدمونه من دعم وجهد استثنائي مع أبنائهم في مختلف الألعاب الرياضية والاجتماعية، مؤكدًا أن النادي يولي اهتمامًا خاصًا بهؤلاء الأبطال الذين يمتلكون قدرات ومواهب فريدة تستحق الرعاية والتقدير. 

وحرص على عرض فيلم قصير يوثق نجاحاتهم وأنشطتهم داخل النادي، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والإنجاز.

كما أشاد رئيس الأهلي بما يقدمه قطاع النشاط الرياضي من نجاحات لافتة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها رءوف عبد القادر خلال فترة توليه إدارة النشاط الرياضي، لما يمتلكه من تاريخ طويل داخل النادي لاعبًا ومسؤولًا.

ووجه الخطيب التحية أيضًا إلى خالد العوضي الذي واصل العمل بنفس الروح والكفاءة، مطالبًا إياه بالاستمرار في تطوير القطاع والحفاظ على مكانة الأهلي الرائدة في مختلف الألعاب الرياضية.

