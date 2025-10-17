قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
رياضة

الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. وبيت الأهلي مفاجأة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن دور الأهلي لا يقتصر على كونه نادٍ رياضي فحسب، بل يمتد إلى أداء دور وطني ومجتمعي من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أثبتت نجاحها على مدار العامين الماضيين عبر العديد من المبادرات التي تعكس رسالة النادي وقيمه الإنسانية.

وأوضح الخطيب أن هناك مشروعات جديدة للمؤسسة سيتم الإعلان عنها قريبًا، من بينها مشروع “بيت الأهلي” الذي يأتي استكمالًا لمسيرة العطاء التي يتبناها النادي في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن شعار المؤسسة “الأهلي للجميع” يجسد المعنى الحقيقي لوحدة الكيان، حيث ان الأهلي بيت لكل أبنائه ولاعبيه والعاملين فيه.

ووجّه رئيس الأهلي الشكر إلى مجلس أمناء المؤسسة على ما يبذلونه من جهود في مجالات العمل الخيري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن الأهلي سيواصل تعزيز دوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تنمية المجتمع المصري.

وانتقل الخطيب للحديث عن مشروع القرن – استاد الأهلي، مؤكدًا أنه الحلم الأكبر لجماهير النادي التي كانت وما زالت السند الحقيقي في كل المواقف، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يسير بخطى ثابتة بفضل جهود شركتي الأهلي للمنشآت الرياضية والقلعة الحمراء، اللتين تبذلان جهدًا متواصلًا يمتد لأكثر من 14 ساعة عمل يوميًا لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة.

وشدد رئيس الأهلي على أن ما تحقق حتى الآن يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطوير، لكن المستقبل يحمل المزيد من الطموحات، مؤكدًا أن شعار القائمة الانتخابية الحالية “تكملة المشوار.. تنمية واستثمار” يعكس رؤية شاملة تستهدف تعظيم موارد النادي وتوسيع قاعدته الاستثمارية.

وأشار الخطيب إلى أن قائمة الأهلي في الانتخابات المقبلة تضم نسبة تجديد تصل إلى 50% لمواكبة التحول الكبير في فكر الإدارة الحديثة والاستثمار الرياضي، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة البناء على ما تحقق وتقديم نموذج أكثر تطورًا في العمل المؤسسي.

واختتم الخطيب حديثه بدعوة محبي النادي إلى الانضمام لعائلة الأهلي عبر الاشتراك في فروعه المختلفة، مؤكدًا أن الأهلي يفتح أبوابه دائمًا لكل من يؤمن بقيمه ومبادئه ويسعى للمشاركة في صناعة مستقبله.

النادي الأهلي الاهلي ياسين منصور استاد الاهلي خالد مرتجي

