الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. وبيت الأهلي مفاجأة

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن دور الأهلي لا يقتصر على كونه نادٍ رياضي فحسب، بل يمتد إلى أداء دور وطني ومجتمعي من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أثبتت نجاحها على مدار العامين الماضيين عبر العديد من المبادرات التي تعكس رسالة النادي وقيمه الإنسانية.

وأوضح الخطيب أن هناك مشروعات جديدة للمؤسسة سيتم الإعلان عنها قريبًا، من بينها مشروع “بيت الأهلي” الذي يأتي استكمالًا لمسيرة العطاء التي يتبناها النادي في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن شعار المؤسسة “الأهلي للجميع” يجسد المعنى الحقيقي لوحدة الكيان، حيث ان الأهلي بيت لكل أبنائه ولاعبيه والعاملين فيه.

ووجّه رئيس الأهلي الشكر إلى مجلس أمناء المؤسسة على ما يبذلونه من جهود في مجالات العمل الخيري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن الأهلي سيواصل تعزيز دوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تنمية المجتمع المصري.

وانتقل الخطيب للحديث عن مشروع القرن – استاد الأهلي، مؤكدًا أنه الحلم الأكبر لجماهير النادي التي كانت وما زالت السند الحقيقي في كل المواقف، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يسير بخطى ثابتة بفضل جهود شركتي الأهلي للمنشآت الرياضية والقلعة الحمراء، اللتين تبذلان جهدًا متواصلًا يمتد لأكثر من 14 ساعة عمل يوميًا لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة.

وشدد رئيس الأهلي على أن ما تحقق حتى الآن يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطوير، لكن المستقبل يحمل المزيد من الطموحات، مؤكدًا أن شعار القائمة الانتخابية الحالية “تكملة المشوار.. تنمية واستثمار” يعكس رؤية شاملة تستهدف تعظيم موارد النادي وتوسيع قاعدته الاستثمارية.

وأشار الخطيب إلى أن قائمة الأهلي في الانتخابات المقبلة تضم نسبة تجديد تصل إلى 50% لمواكبة التحول الكبير في فكر الإدارة الحديثة والاستثمار الرياضي، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة البناء على ما تحقق وتقديم نموذج أكثر تطورًا في العمل المؤسسي.

واختتم الخطيب حديثه بدعوة محبي النادي إلى الانضمام لعائلة الأهلي عبر الاشتراك في فروعه المختلفة، مؤكدًا أن الأهلي يفتح أبوابه دائمًا لكل من يؤمن بقيمه ومبادئه ويسعى للمشاركة في صناعة مستقبله.