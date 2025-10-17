جوارديولا يعلن خبرا سارا بشأن عمر مرموش

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اقتراب النجم المصري عمر مرموش من المشاركة مع الفريق بعد غياب طويل، بسبب الإصابة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إيفرتون: “رودري ليس جاهزًا لمواجهة الغد ويعود كوفاسيتش تدريجيًا، بينما تدرب مرموش ونوري بالأمس وحالتهما أفضل وهما قريبان من العودة”.

وكان مرموش تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، الشهر الماضي.

وحول مستوى نجم الفريق إيرلينج هالاند، أجاب: "يشعر هالاند بأنه في حالة جيدة ليس فقط في الأهداف، بل في أشياء كثيرة، لكن من المستحيل أن نحافظ على هذا المستوى ولكن لدينا الشغف لمساعدة الفريق وهذا أمر جيد جدًا بالطبع له وللنرويج، إنهم على بُعد مباراة واحدة من التأهل لكأس العالم وهو أمر رائع ومهم له وللنرويج.