الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين

محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد ويتفقد أعمال رفع كفاءته
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

عبدالحكيم أبو علم

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ما تحقق داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية هو ثمرة عمل جماعي وإخلاص أبناء النادي في مختلف المواقع، مشيرًا إلى أن الأهلي سيظل غنيًّا بأبنائه المخلصين القادرين على مواصلة مسيرة العطاء والنجاح.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها قائمة محمود الخطيب، اليوم الجمعة، بفرع النادي بالتجمع الخامس، في حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، حيث استهل حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء النادي، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية والداعم الأول لمسيرة الأهلي في كل العصور.

وقال الخطيب إنه كان قد اتخذ قرارًا بالابتعاد عن العمل العام لفترة، التزامًا بنصائح الأطباء نظرًا لظروفه الصحية، إلا أن وفاة الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي، وما مرت به القلعة الحمراء من تحديات خلال المرحلة الماضية، فرضت عليه تأجيل القرار أكثر من مرة. وأضاف: “اضطررت للتحامل على نفسي لأن الموقف كان يحتاج إلى التواجد، وبعدها لم أستطع أن أرفض رغبة أعضاء النادي وجماهيره ومسؤولي المجلس في الاستمرار، وهو ما لمسته على أرض الواقع من مشاعر صادقة تستحق التقدير.”

وأوضح رئيس الأهلي أنه يحرص على التواجد يوميًا داخل النادي لساعات طويلة رغم الإرهاق، مشيرًا إلى أن ذلك تطلب إعادة تنظيم منظومة العمل الإداري من خلال توزيع المهام والتكليفات بين أعضاء القائمة بما يضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز.

وأضاف الخطيب: “قبل ثماني سنوات قدمنا برنامجًا طموحًا بخطة زمنية واضحة، والتزمنا بما وعدنا به، فكانت رؤيتنا قائمة على الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته وصون مبادئه. فمنذ عام 1907 وحتى اليوم، يظل الأهلي نموذجًا يجمع بين الأصالة والتجديد والمبادئ في آن واحد.”

وشدد على أن الأهلي كيان ضخم يجمع ملايين الأهلاوية، وله مسؤولية كبيرة تجاه جماهيره والمجتمع، وهو ما يستلزم إدارة محترفة وموارد متنوعة تحقق طموحات عائلة الأهلي الكبيرة.

