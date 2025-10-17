الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ما تحقق داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية هو ثمرة عمل جماعي وإخلاص أبناء النادي في مختلف المواقع، مشيرًا إلى أن الأهلي سيظل غنيًّا بأبنائه المخلصين القادرين على مواصلة مسيرة العطاء والنجاح.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها قائمة محمود الخطيب، اليوم الجمعة، بفرع النادي بالتجمع الخامس، في حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، حيث استهل حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء النادي، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية والداعم الأول لمسيرة الأهلي في كل العصور.

وقال الخطيب إنه كان قد اتخذ قرارًا بالابتعاد عن العمل العام لفترة، التزامًا بنصائح الأطباء نظرًا لظروفه الصحية، إلا أن وفاة الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي، وما مرت به القلعة الحمراء من تحديات خلال المرحلة الماضية، فرضت عليه تأجيل القرار أكثر من مرة. وأضاف: “اضطررت للتحامل على نفسي لأن الموقف كان يحتاج إلى التواجد، وبعدها لم أستطع أن أرفض رغبة أعضاء النادي وجماهيره ومسؤولي المجلس في الاستمرار، وهو ما لمسته على أرض الواقع من مشاعر صادقة تستحق التقدير.”

وأوضح رئيس الأهلي أنه يحرص على التواجد يوميًا داخل النادي لساعات طويلة رغم الإرهاق، مشيرًا إلى أن ذلك تطلب إعادة تنظيم منظومة العمل الإداري من خلال توزيع المهام والتكليفات بين أعضاء القائمة بما يضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز.

وأضاف الخطيب: “قبل ثماني سنوات قدمنا برنامجًا طموحًا بخطة زمنية واضحة، والتزمنا بما وعدنا به، فكانت رؤيتنا قائمة على الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته وصون مبادئه. فمنذ عام 1907 وحتى اليوم، يظل الأهلي نموذجًا يجمع بين الأصالة والتجديد والمبادئ في آن واحد.”

وشدد على أن الأهلي كيان ضخم يجمع ملايين الأهلاوية، وله مسؤولية كبيرة تجاه جماهيره والمجتمع، وهو ما يستلزم إدارة محترفة وموارد متنوعة تحقق طموحات عائلة الأهلي الكبيرة.