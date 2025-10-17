قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد النجم ويتفقد أعمال رفع كفاءته
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
رياضة

الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ميزانية النادي شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال فترتي مجلسه، نتيجة تطبيق فكر استثماري متطور وتوسيع قاعدة الموارد المالية عبر أدوات مبتكرة، إلى جانب الاستفادة من قيمة اسم الأهلي وتاريخه العريق الممتد منذ عام 1907.

وأوضح الخطيب أن النادي تسلّم ميزانية قدرها 800 مليون جنيه في عام 2017، ارتفعت إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية الدورة الأولى، ثم واصلت النمو لتصل إلى 8.5 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الأهلي نجح في سداد كامل أقساط أراضي فروعه الجديدة التي أصبحت مملوكة للنادي بالكامل، دون أي التزامات مالية تجاه أي جهة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن تحقيق هذه الأرقام القياسية لا يعني التوقف عندها، بل يمثل دافعًا لمزيد من العمل والابتكار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتواكب حجم التوسع في الفروع والخدمات وزيادة الإنفاق التشغيلي الشهري.

وقال الخطيب: «شعارنا القادم هو الاستثمار من أجل المستقبل، فالنجاح الحقيقي هو ضمان استدامة الموارد بما يخدم أجيال الأهلي القادمة.»

وأوضح رئيس الأهلي أن النادي كان من أوائل المؤسسات الرياضية في مصر التي طبقت الحد الأدنى للأجور تقديرًا للعاملين، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيون في كل إنجاز تحقق داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية

