ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الرسوم الجمركية العالية التي هدد بها الصين غير قابلة للاستمرار، في ظل تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم قبيل اجتماع مرتقب وجهاً لوجه مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

أضاف ترمب في مقابلة مع "فوكس بيزنس"، بُثّ جزء منها يوم أمس الجمعة، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن الإبقاء على الرسوم التي جهزها البلدان ضد بعضهما البعض في وقت سابق من العام الجاري: "إنها غير مستدامة".

وتابع: "لكن هذا هو الرقم الآن، لكن على الأرجح لن تكون مستدامة -كما تعلمون- ومن الممكن أن تبقى، لكنهم أجبروني على القيام بذلك".

رسوم أميركية صينية متبادلة

شهدت المواجهة الجمركية بين واشنطن وبكين ارتفاع الضرائب الأميركية على الواردات الصينية لتصل إلى 145%، في تبادل للرسوم أثار مخاوف من ركود عالمي وانقطاع في التجارة بين الاقتصادين.

مع ذلك، جرى تعليق تلك الرسوم في سلسلة من الهدن التي امتدت كل منها لـ90 يوماً، ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الأحدث في 10 نوفمبر، ما لم يتم تمديدها مجدداً.

وكان الهدف من هذا التوقف إتاحة الوقت للولايات المتحدة والصين لحل الخلافات الأوسع بشأن التجارة، إلا أن تلك الجهود تعرضت لانتكاسة مع توسع واشنطن في بعض القيود التكنولوجية واقتراحها فرض رسوم على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأميركية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة ووضعت قيوداً أكثر صرامة على صادرات المعادن النادرة.

ترمب يتمسك بصفقة عادلة

هدد ترمب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على البضائع الصينية بحلول الأول من نوفمبر، كما لوح بإمكانية إلغاء الاجتماع المخطط له مع شي، والمُتوقع عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر.