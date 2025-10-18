فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها، بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” خلال حضورها مهرجان الجونة.

وأطلت ريم مصطفى، مرتدية فستانا لافتا وجذابا باللون الأخضر، جاء بتصميم لافت وأنيق؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

واختارت ريم مصطفى أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، مع رفع خصلات بسيطة؛ لتبرز جمال ملامحها.

أما من الناحية الجمالية، فتعتمد ريم مصطفى في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت اللون البيج الناعم للشفاه.

ونعرض لكم صورة ريم مصطفى