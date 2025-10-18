ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في إطلالة لافتة

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابةً لافته من أحد المطاعم ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.





ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها في هذه الإطلالة اللافتة.

تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.