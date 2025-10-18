قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟

رباب الهواري

كشف عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة والناطق الرسمي باسم النادي المغربي، عن تقديم شكوى رسمية ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب عدم حصول النادي على مستحقاته المالية الخاصة بصفقة اللاعب معالي.

علاقة تاريخية لكن أزمة متفاقمة

وأوضح الطالبي في تصريحاته عبر برنامج “الكابتن” على قناة dmc، مع أحمد حسن، أن العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية قائمة على الاحترام والتعاون، مؤكدًا أنه كان يتمنى حل الأزمة بصورة ودية، دون الوصول إلى التصعيد الحالي.

وأضاف: “نأسف على ما وصلنا إليه، فالمفاوضات مع الزمالك متوقفة بالكامل، ولم نجد أي تجاوب خلال الفترة الماضية”.

انقطاع التواصل وعدم الالتزام بالدفع

أشار الطالبي إلى أن إدارة اتحاد طنجة راسلت الزمالك رسميًا مرتين، وجاء الرد بطلب الانتظار لعشرة أيام، قبل أن ينقطع التواصل نهائيًا. وأكد أن الصفقة كانت مقسمة على دفعتين، إلا أن النادي المغربي لم يحصل على أي مبلغ حتى الآن.

وتابع: “كانت هناك مراسلات بين رئيس النادي وجون، ثم توقف كل شيء، ولم يتم أي سداد رغم الشفافية التي تعاملنا بها”.

اللجوء إلى فيفا بعد فشل الحلول الودية

أوضح نائب رئيس اتحاد طنجة أن النادي كلّف محاميًا رسميًا يوم الاثنين الماضي بتقديم بلاغ لـ”فيفا”، مؤكدًا أن الخطوة جاءت بعد استنفاد جميع الطرق الودية ومحاولات التواصل.

وقال: “لا نسعى للصدام أو التصعيد، لكن احترام التعاقدات واجب، وما وصلنا إليه لم يكن خيارنا الأول”.

موقف اللاعب والأوضاع الحالية

تحدث الطالبي عن اللاعب معالي، مشيرًا إلى أن النادي يتواصل معه بشكل شخصي باعتباره “ابنًا للنادي”. وأكد أن معالي يرغب في إحضار أسرته إلى القاهرة، لكنه يواجه صعوبات مادية بسبب عدم تسوية الأمور المالية من جانب الزمالك.

واختتم بالقول: “الزمالك نادٍ كبير ومحترم، لكن الوضع أصبح صعبًا للغاية، ونأمل التوصل إلى حل يحفظ حقوق الجميع”


 

