رياضة

تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب

منتخب مص
إسلام مقلد

شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر 2025 تغييرات ملحوظة على المستويين العربي والإفريقي، حيث واصلت بعض المنتخبات صعودها في الترتيب العالمي، بينما تراجعت أخرى بشكل طفيف.

مصر تتقدم وتعود إلى قائمة الـ32 عالميًا

حقق منتخب مصر قفزة إيجابية بتقدمه 3 مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ32 عالميًا والثالث إفريقيًا، في مؤشر على تحسن الأداء واستقرار النتائج خلال الفترة الأخيرة.

الجزائر وتونس في مسار تصاعدي

لم يكن "الفراعنة" وحدهم من تقدموا، حيث صعد منتخب الجزائر إلى المركز 35 عالميًا، بينما حلّ منتخب تونس في المركز 43، بعد صعود كل منهما ثلاثة مراكز مقارنة بالتصنيف السابق.

المغرب يتراجع مركزًا ويحتفظ بزعامة إفريقيا

رغم التراجع مركزًا واحدًا فقط في التصنيف العالمي، حافظ المنتخب المغربي على الصدارة الإفريقية والعربية باحتلاله المركز 12 عالميًا، ليبقى الأفضل بين منتخبات القارة السمراء.

ترتيب المنتخبات الإفريقية – أكتوبر 2025:

المغرب – المركز 12 عالميًا

السنغال – المركز 18

مصر – المركز 32

الجزائر – المركز 35

نيجيريا – المركز 41

كوت ديفوار – المركز 42

تونس – المركز 43

مالي – المركز 53

الكاميرون – المركز 54

جنوب إفريقيا – المركز 59

ترتيب المنتخبات العربية عالميًا:

المغرب – 12

مصر – 32

الجزائر – 35

تونس – 43

قطر – 52

العراق – 57

السعودية – 58

الأردن – 66

الإمارات – 67

عمان – 79

الترتيب العالمي:

إسبانيا

الأرجنتين

فرنسا

إنجلترا

البرتغال

هولندا

البرازيل

بلجيكا

إيطاليا

ألمانيا

تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المنتخب المصري منتخب مصر

