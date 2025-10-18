قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فلاورز البنيني
دعم القوى البشرية بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية .. تفاصيل
الصليب الأحمر يتحرك لتسلُّم جثة رهينة إسرائيلية من حماس
رياضة

مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشف عبد الرحمن عيسى، مخطط الأحمال السابق بالجهاز الفني للنادي الأهلي، تفاصيل إصابة أحمد مصطفى “زيزو” التي تعرض لها قبل مواجهة إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

 وأوضح أن اللاعب شعر بآلام في العضلة الضامة أثناء فترة الإحماء قبل انطلاق اللقاء.
 

مشاركة رغم الإصابة

على الرغم من الشكوى، تمسك زيزو بالمشاركة منذ البداية، مدفوعًا برغبته في مساعدة الفريق. وبحسب عيسى، فإن عماد النحاس المدير الفني استفسر من اللاعب عن حالته قبل دقائق من انطلاق المباراة، لكن ضيق الوقت واعتماد المدرب على تقييم اللاعب لنفسه أدّيا إلى إشراكه.

خروج اضطراري في الشوط الأول
 

لم يتمكن زيزو من استكمال المباراة، فاضطر الجهاز الفني لاستبداله في الدقيقة 25 بعد أن تزايدت آلامه وأصبح غير قادر على الاستمرار داخل الملعب. وأكد عيسى أن قرار اللاعب كان عاطفيًا أكثر منه فنيًا، نتيجة حماسه ورغبته في التواجد مع الفريق في المباراة.

مقارنات بدنية مع لاعبين آخرين
 

وتطرق عيسى خلال حديثه في قناة “أون سبورت1” مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد إلى الحالة البدنية لعدد من لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أن تريزيجيه تأثر في الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية البدنية الكاملة، بينما يُعد إمام عاشور الأفضل من حيث القدرة البدنية مقارنة بالمتطلبات التكتيكية لمركزه.

تأثير الحالة الصحية على الأداء

وحول الوضع الصحي لإمام عاشور، قال عيسى إنه لا يستطيع الجزم بتأثير الفيروس الذي يعاني منه اللاعب حاليًا على مردوده البدني أو الفني، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تخضع لتقدير الجهاز الطبي المختص بحالته


 

زيزو الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

