قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
نصدق مين؟!.. الزمالك يلوح بـ المستندات وزيزو يبرئ نفسه .. إيه الحكاية
توخيل: استبعاد بيلينجهام من إنجلترا ليس عقابا.. وسأتحدث معه
حملة شعبية تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل
وكيل الأزهر : قواتنا المسلحة الآن تخوض معركة التنمية وبناء الوطن
ألف دولار فقط| زيزو يبرئ نفسه فى أزمة إعلانات الزمالك.. ماذا قال؟
قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
تساقط الشعر يكشف عن أسرار بجسمك .. تعرفي عليها
كامل الوزير: مصانع الحديد والأسمنت جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة
مش هتنازل عن حقي .. "زيزو" يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك كاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصدق مين؟!.. الزمالك يلوح بـ المستندات وزيزو يبرئ نفسه .. إيه الحكاية

زيزو
زيزو
يسري غازي

شهدت الساحة الرياضية تراشقا واتهامات بين أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي وإدارة نادي الزمالك حول الشكاوي المقدمة أمام لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

إدارة نادي الزمالك تلوح بمستندات تعزز موقفه القلعة البيضاء من وجهة نظرهم وتدين زيزو نجم النادي الأهلي في أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

فيما كشف زيزو نجم النادي الأهلي تفاصيل أزمة نسبة الإعلانات التي تطالب بها إدارة نادي الزمالك فى الشكوي المنظورة أمام لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.

زيزو يكشف تفاصيل جديد بـ أزمة الزمالك

فجر أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول شكواه في لجنة شئون اللاعبين ضد نادي الزمالك بشأن المستحقات المالية المتأخرة.قال أحمد سيد زيزو فى تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب :عقدى المبرم مع إدارة نادي الزمالك به بنود مكملة للعقد وليس مفسرة للعقد وتعتبر مثل العقد تماما.تابع زيزو نجم النادي الأهلي: البنود دى تعتبر حوافز حيث يفترض حصولى فى السنة الأولي وفقا للعقد المبرم مع إدارة نادي الزمالك بعيدا عن العقد 20 مليون جينه فى السنة الثانية 15 مليون جنية والسنة الثالثة 15 مليون جنية والأجمالي 50 مليون جنيه.أضاف نجم النادي الأهلي : كما يتضمن العقد المبرم بيني وبين نادي الزمالك نسبة المشاركة فى 15 مباراة علي مدار 3 سنوات بحيث أحصل على 3 ملايين و 300 الف جنيه عن العام الواحد ويكون الإجمالي 10 ملايين جنيه.واستطرد نجم النادي الأهلي : الإجمالي حتى الآن الحوافز مع نسبة المشاركة في مباريات نادي الزمالك 60 مليون جنية ويوجد حوافز أخرى خاصة بالسكن وبعض البنود الأخري حتى تصل اجمالي المبالغ المستحقة 82 مليون جنية.
 


زيزو وأزمة إعلانات الزمالكتحدث أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي عن أزمة نسبة نادي الزمالك فى الإعلانات التي قام بها وذلك في شكوي القلعة البيضاء في لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.
 


قال أحمد سيد زيزو فى تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب :
أنا عملت إعلان واحد فقط قيمته 5 الآف دولار كما هو منصوص فى العقد يعنى الزمالك نسبته الخاصة به ألف دولار فقط.أضاف زيزو نجم النادي الأهلي: فوجئت بطلب نادي الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه من الإعلانات ويحق له ألف دولار فقط ومبلغ نادي الزمالك اللى طلبه يعنى أنا عملت إعلانات بـ 100 مليون جنيه وهذا لم يحدث.الزمالك يوضح موقفهكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى أزمة شكاوي نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي حول المستحقات المالية المتأخرة المتداولة حاليا فى لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.
 


قال المصدر ذاته : الخلاف بين الطرفين زيزو نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك حول المستحقات المالية المتأخرة وتعو إلي الاتفاق الذى جري مع ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق مع اللاعب بمقتضاه يتم منح زيزو راتبا شهريا بخلاف ما يتضمنه عقده مع القلعة البيضاء وذلك بشكل شهري علي أن يتم إيداعه بشكل منتظم في حساب اللاعب البنكي.
 


أضاف: زيزو نجم النادي الأهلي اعتبر أن ما يتقاضاه بشكل شهري من ممدوح عباس منفصل عن عقده مع نادي الزمالك وخارج تفاصيل العقد المبرم مع النادي الأبيض.
 


استطرد: ما يعزز موقف نادي الزمالك فى شكوي زيزو أن الايداع الذي كان يتم بشكل شهري والذى يتقاضاه اللاعب من ممدوح عباس بخلاف راتبه الشهري من القلعة البيضاء يتم تحويله لحسابه البنكي عبر حساب الزمالك بعد دخوله من حساب ممدوح عباس للنادي ثم يتم تحويله للاعب.
 


شدد على أن نادي الزمالك يستند في تأكيده بأن زيزو نجم النادي الأهلي حصل علي كامل مستحقاته من القلعة البيضاء على التحويلات التي كانت تتم عبر حساب النادي الأبيض والمحولة إليه من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.
 


وقال أيضا: نادي الزمالك يملك مستندات بتوقيع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي تضمنت حصوله على مبالغ مالية التي كانت تتم من تحويل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

زيزو الزمالك الأهلي اتحاد الكرة ممدوح عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

في زيارة مفاجئة.. رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى الفيوم النموذجي

قافلة المساعدات الـ51 من «زاد العزة» تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

قافلة المساعدات الـ51 من «زاد العزة» تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

البطاطس

الزراعة تنتهي من فحص تقاوي البطاطس لـ "العروة الشتوية التصديرية"

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد