مش هتنازل عن حقي .. "زيزو" يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك كاملا

فجر أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول شكواه في لجنة شئون اللاعبين ضد نادي الزمالك بشأن المستحقات المالية المتأخرة.



قال أحمد سيد زيزو فى تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب :عقدى المبرم مع إدارة نادي الزمالك به بنود مكملة للعقد وليس مفسرة للعقد وتعتبر مثل العقد تماما.



تابع زيزو نجم النادي الأهلي: البنود دى تعتبر حوافز حيث يفترض حصولى فى السنة الأولي وفقا للعقد المبرم مع إدارة نادي الزمالك بعيدا عن العقد 20 مليون جينه فى السنة الثانية 15 مليون جنية والسنة الثالثة 15 مليون جنية والأجمالي 50 مليون جنيه.



أضاف نجم النادي الأهلي : كما يتضمن العقد المبرم بيني وبين نادي الزمالك نسبة المشاركة فى 15 مباراة علي مدار 3 سنوات بحيث أحصل على 3 ملايين و 300 الف جنيه عن العام الواحد ويكون الإجمالي 10 ملايين جنيه.



واستطرد نجم النادي الأهلي : الإجمالي حتى الآن الحوافز مع نسبة المشاركة في مباريات نادي الزمالك 60 مليون جنية ويوجد حوافز أخرى خاصة بالسكن وبعض البنود الأخري حتى تصل اجمالي المبالغ المستحقة 82 مليون جنية.الزمالك يوضح موقفه



كان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف تفاصيل جديدة فى أزمة شكاوي نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي حول المستحقات المالية المتأخرة المتداولة حاليا فى لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.



قال المصدر ذاته : الخلاف بين الطرفين زيزو نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك حول المستحقات المالية المتأخرة وتعو إلي الاتفاق الذى جري مع ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق مع اللاعب بمقتضاه يتم منح زيزو راتبا شهريا بخلاف ما يتضمنه عقده مع القلعة البيضاء وذلك بشكل شهري علي أن يتم إيداعه بشكل منتظم في حساب اللاعب البنكي.



أضاف: زيزو نجم النادي الأهلي اعتبر أن ما يتقاضاه بشكل شهري من ممدوح عباس منفصل عن عقده مع نادي الزمالك وخارج تفاصيل العقد المبرم مع النادي الأبيض.



استطرد: ما يعزز موقف نادي الزمالك فى شكوي زيزو أن الايداع الذي كان يتم بشكل شهري والذى يتقاضاه اللاعب من ممدوح عباس بخلاف راتبه الشهري من القلعة البيضاء يتم تحويله لحسابه البنكي عبر حساب الزمالك بعد دخوله من حساب ممدوح عباس للنادي ثم يتم تحويله للاعب.



شدد على أن نادي الزمالك يستند في تأكيده بأن زيزو نجم النادي الأهلي حصل علي كامل مستحقاته من القلعة البيضاء على التحويلات التي كانت تتم عبر حساب النادي الأبيض والمحولة إليه من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.



وقال أيضا: نادي الزمالك يملك مستندات بتوقيع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي تضمنت حصوله على مبالغ مالية التي كانت تتم من تحويل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

