ألف دولار فقط| زيزو يبرئ نفسه فى أزمة إعلانات الزمالك.. ماذا قال؟

تحدث أحمد سيد زيزو، نجم فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي، عن أزمة نسبة نادي الزمالك فى الإعلانات التي قام بها، وذلك في شكوى القلعة البيضاء في لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.

وقال أحمد سيد زيزو: “أنا عملت إعلان واحد فقط قيمته 5 الآف دولار كما هو منصوص فى العقد، يعنى الزمالك نسبته الخاصة به ألف دولار فقط”.

وأضاف نجم النادي الأهلي: “فوجئت بطلب نادي الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه من الإعلانات، ويحق له ألف دولار فقط، ومبلغ نادي الزمالك اللى طلبه يعنى أنا عملت إعلانات بـ 100 مليون جنيه وهذا لم يحدث”.الزمالك يوضح موقفه

كان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف تفاصيل جديدة فى أزمة شكاوي نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، حول المستحقات المالية المتأخرة المتداولة حاليا فى لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.

قال المصدر ذاته إن الخلاف بين الطرفين زيزو، نجم النادي الأهلي، ونادي الزمالك حول المستحقات المالية المتأخرة يعود إلى الاتفاق الذى تم مع ممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء الأسبق، مع اللاعب، بمقتضاه يتم منح زيزو راتبا شهريا بخلاف ما يتضمنه عقده مع القلعة البيضاء، وذلك بشكل شهري، على أن يتم إيداعه بشكل منتظم في حساب اللاعب البنكي.

وأضاف: “زيزو، نجم النادي الأهلي، اعتبر أن ما يتقاضاه بشكل شهري من ممدوح عباس منفصل عن عقده مع نادي الزمالك وخارج تفاصيل العقد المبرم مع النادي الأبيض”.

واستطرد: “ما يعزز موقف نادي الزمالك فى شكوي زيزو أن الإيداع الذي كان يتم بشكل شهري والذى يتقاضاه اللاعب من ممدوح عباس بخلاف راتبه الشهري من القلعة البيضاء، يتم تحويله لحسابه البنكي عبر حساب الزمالك بعد دخوله من حساب ممدوح عباس للنادي ثم يتم تحويله للاعب”.

وشدد على أن نادي الزمالك يستند في تأكيده بأن زيزو نجم النادي الأهلي حصل علي كامل مستحقاته من القلعة البيضاء على التحويلات التي كانت تتم عبر حساب النادي الأبيض والمحولة إليه من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.

وقال أيضا: “نادي الزمالك يملك مستندات بتوقيع أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، تضمنت حصوله على مبالغ مالية التي كانت تتم من تحويل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق”.

