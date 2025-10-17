بعثة الأهلي تلبي دعوة السفيرة المصرية في بوروندي.. وشوقي يهديها درع وعلم النادي

حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بوروندي، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في بوجومبورا، مساء اليوم على تلبية دعوة السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، على مأدبة عشاء بمنزلها، وذلك على هامش مباراة الأهلي وإيجل نوار، التي تقام غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحضر من مسؤولي السفارة عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض، ونجم الدين البطران السكرتير الثالث.

وخلال اللقاء دار حوار عن بوروندي وأجواء المعيشة المختلفة، وأثنت السفيرة على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي، مؤكدة أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.

كما حرص الدكتور محمد شوقي على توجيه الشكر للسفيرة المصرية وطاقم السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة سواء عند استقبال البعثة فور وصولها عصر الخميس الماضي في مطار بوجومبورا، وقيام وفد السفارة بمرافقة الفريق سواء في الفندق أو ملعب التدريب، وتوفير كل ما يلزم لراحة بعثة الأهلي وتلبية احتياجاتها.

وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور محمد شوقي السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، درع وشعار الأهلي، كما أهدى عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض درع الأهلي، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.