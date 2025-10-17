ماذا قال يورتشيتش قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه مشددا على جاهزية جميع اللاعبين لتلك المواجهة الهامة أمام نهضة بركان في السوبر الافريقي، موضحا أن الفريق لم تكتمل صفوفه إلا قبل يومين فقط بعد عودة الدوليين من منتخبات بلادهم، ولكن الجميع جاهز بالفعل ونحن أبطال أفريقيا وأبطال نصف العالم وهدفنا إضافة كأس وبطولة جديدة لخزائن بطولات نادي بيراميدز.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز سيواجه فريقا قويا لديه من الخبرات واللاعبين المميزين ولكن في كل حال بيراميدز هو بطل أفريقيا وهدفه الفوز باللقب الغالي مهما كانت الظروف، موضحا أنه منذ توليه المهمة وهو يسعى لتغيير كل شيء والهوية والدوافع، والهدف الأساسي لنا هو الفوز بكل البطولات وكل شيء من أجل إضافة بطولات كبيرة وغالية لخزينة نادي بيراميدز.

كشف المدير الفني عن أنه لا يحب الحديث عن لاعبين بعينهم وأهم شيء بالنسبة إليه هي المجموعة بالكامل، ورغم الغيابات إلا أن بيراميدز قادر على الفوز وسيق وأن لعبنا من دون لاعبين مهمين في نهائيات كبرى ورغم ذلك توجنا باللقب ونسعى لتكرار ذلك مجددا في لقاء نهضة بركان، مشيرا إلى أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن رفضه وجود لاعبين بعينهم في الفريق وتحديدا رمضان صبحي لأن من يتواجد بالمجموعة يحتاج إليه بالفعل وعنصر أساسي في المجموعة ولكن الإصابات هي السبب.

قال المدير الفني إن كرة القدم دائما بها الكثير من اللحظات المهمة والحماسية ولكن اللاعبون اعتادوا على أسلوب عمل الجهاز الفني وطريقة التوجيه داخل الملعب، وأطالب الجمهور المصري بدعم بيراميدز في مواجهة نهضة بركان لأننا نمثل مصر والجمهور الذي سيحضر اللقاء سيستمع بالفعل بما سيقدمه لاعبوه في المباراة وسيفرحون معهم باللقب القاري، ونحن نحترم بالفعل كل الأندية والمنافسين ولكن نحن الأبطال وهدفنا أن نستمر أبطالا.