التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري

أعلن سامي قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب، وحمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل فريقيهما، للمواجهة المرتقبة في الثامنة من مساء اليوم، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع:

أمير عابد - محمد حامد - عمر الوحش - نادر هشام

خط الوسط:

مصطفى جمال - اسلام عبد اللاه - جواكيم واجيرا

خط الهجوم:

محمد سالم - شكري نجيب - تشارلز باساي

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمىك بودي سمير

خط الدفاع:

مروان داوود - أحمد كالوشا - احمد صبيحة - زياد كمال

خط الوسط:

مصطفى شكشك - مودي ناصر - محمد سمير سعد - أحمد العجوز

خط الهجوم:

أحمد زكي - رفيق كبو

ويدخل الفريقان اللقاء، بدوافع متباينة؛ فالمقاولون العرب يبحث عن الفوز الأول هذا الموسم بعد سلسلة نتائج سلبية، حيث خسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، بينما يدخل إنبي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على زد بهدف دون رد.

ويأمل سامي قمصان المدير الفني الجديد للمقاولون العرب، في تحقيق بداية قوية، تعيد الفريق إلى الطريق الصحيح؛ بعدما فشل ذئاب الجبل في تحقيق أي انتصار خلال 10 مباريات سابقة، مكتفيًا بـ 5 تعادلات و5 هزائم، ليحتل المركز العشرين برصيد 5 نقاط، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يسعى حمزة الجمل مدرب إنبي لمواصلة العروض المميزة التي يقدمها الفريق البترولي منذ انطلاق الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة، مسجلًا 9 أهداف مقابل 4 استقبلها مرماه.

وتمثل مباراة الليلة اختبارًا حقيقيًا لسامي قمصان في بدايته مع المقاولون، وفرصة لإنبي لتعزيز موقعه في المربع الذهبي ومواصلة نتائجه القوية في الدوري.